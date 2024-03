Ньюкасл потерял ключевого защитника как минимум на полгода

«Ньюкасл» официально сообщил о том, что у основного центрального защитника команды Свена Ботмана диагностирована травма передней крестообразной связки колена. По прогнозам врачей, сроки восстановления 24-летнего нидерландца – 6-9 месяцев.

Эту травму Ботман получил в субботу, 16 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (поражение 0:2).

В нынешнем сезоне на счету Ботмана 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах. В первой половине сезона он уже пропустил 2,5 месяца из-за травмы колена.

Sven Botman will undergo surgery next week after suffering a knee injury against Manchester City.



A scan has confirmed that he sustained an injury to his ACL and he is expected to return within 6-9 months.



We wish you a full and speedy recovery, Sven ❤️