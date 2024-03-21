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Англия
21 марта 2024, 07:17 |
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Ньюкасл потерял ключевого защитника как минимум на полгода

У Свена Ботмана тяжелая травма колена

21 марта 2024, 07:17 |
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Ньюкасл потерял ключевого защитника как минимум на полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ботман

«Ньюкасл» официально сообщил о том, что у основного центрального защитника команды Свена Ботмана диагностирована травма передней крестообразной связки колена. По прогнозам врачей, сроки восстановления 24-летнего нидерландца – 6-9 месяцев.

Эту травму Ботман получил в субботу, 16 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (поражение 0:2).

В нынешнем сезоне на счету Ботмана 2 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах. В первой половине сезона он уже пропустил 2,5 месяца из-за травмы колена.

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Ньюкасл Свен Ботман травма травма колена
Источник ФК Ньюкасл
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