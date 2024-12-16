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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:44
566
0

Источник: голкипер покинет Полесье, контракт продлен не будет

26-летний вратарь Артем Поспелов не останется в житомирском клубе

16 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:44
566
0
Источник: голкипер покинет Полесье, контракт продлен не будет
ФК Полесье. Артем Поспелов

Украинский голкипер Артем Поспелов зимой покинет житомирский клуб «Полесье».

Стороны не продлят соглашение, истекающее 31 декабря 2024 года, сообщает журналист Дмитрий Венков.

В этом сезоне 26-летний голкипер за первую команду «Полесье» матчей не проводил.

Всего с 2022 года Артем отыграл за волков два поединка, причем оба – на ноль.

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Артем Поспелов Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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