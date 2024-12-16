Украина. Премьер лига16 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:44
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Источник: голкипер покинет Полесье, контракт продлен не будет
26-летний вратарь Артем Поспелов не останется в житомирском клубе
16 декабря 2024, 20:32 | Обновлено 16 декабря 2024, 20:44
566
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Украинский голкипер Артем Поспелов зимой покинет житомирский клуб «Полесье».
Стороны не продлят соглашение, истекающее 31 декабря 2024 года, сообщает журналист Дмитрий Венков.
В этом сезоне 26-летний голкипер за первую команду «Полесье» матчей не проводил.
Всего с 2022 года Артем отыграл за волков два поединка, причем оба – на ноль.
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