Источник: голкипер покинет Полесье, контракт продлен не будет

Украинский голкипер Артем Поспелов зимой покинет житомирский клуб «Полесье».

Стороны не продлят соглашение, истекающее 31 декабря 2024 года, сообщает журналист Дмитрий Венков.

В этом сезоне 26-летний голкипер за первую команду «Полесье» матчей не проводил.

Всего с 2022 года Артем отыграл за волков два поединка, причем оба – на ноль.