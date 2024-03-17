Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0. Дубль Бернарду Силвы. Видео голов и обзор

В субботу, 16 марта, состоялись два четвертьфинала Кубка Англии. В одном из них «Ковентри» сенсационно победил «Вулверхэмптон», а в другом «Манчестер Сити» спокойно разобрался с «Ньюкаслом» (2:0) и все еще имеет возможность второй год подряд оформить требл.

Кубок Англии. 1/4 финала, 16 марта.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0

Голы: Б. Силва, 13, 31.

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Фоден, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 87), Доку (Бобб, 77).



Ньюкасл: Дубравка, Шер, Ласселс, Ботман (Крафт, 83), Берн (Холл, 62), Бруно Гимараэш, Лонгстафф (Майли, 62), Уиллок (Андерсон, 62), Мерфи, Гордон (Альмирон, 62), Исак.