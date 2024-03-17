Жузеп ГВАРДИОЛА: «Никто раньше не выходил в шесть полуфиналов Кубка подряд»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о впечатлениях от выхода своих подопечных в полуфинал Кубка Англии после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в 1/4 финала.

«Полуфинал? Это звучит очень хорошо. Я знаю, что мы играем на победу в финале, но, чтобы выиграть его, вам нужно выиграть предыдущие раунды. Мы выиграли четыре финала Кубка Карабао подряд, и сейчас мы в шести полуфиналах Кубка Англии подряд. Бегать и играть так, как они, это невероятно, поздравляю команду, никто раньше этого не делал.

Мы играли очень хорошо, мы были очень уверены с мячом. Матео, Родри и Бернардо хорошо держали мяч. Игра была действительно хорошей.

Вы видите нас, когда мы играем каждые три дня, три дня, три дня, три дня. Нам нужно, чтобы Кевин, Джек и Эрлинг возвращались в лучшей своей форме», – сказал Гвардиола.