В среду, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta»

Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция