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Кубок Англии
Манчестер Сити
16.03.2024 19:30 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 марта 2024, 10:57 | Обновлено 15 марта 2024, 11:00
38
0

Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 19:30 поединок 1/4 финала английского кубка

15 марта 2024, 10:57 | Обновлено 15 марта 2024, 11:00
38
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В среду, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta»

Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Сити Ньюкасл Кубок Англии по футболу Манчестер Сити - Ньюкасл смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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