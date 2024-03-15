Кубок Англии
16.03.2024 19:30 - : -
Англия15 марта 2024, 10:57 | Обновлено 15 марта 2024, 11:00
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Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 19:30 поединок 1/4 финала английского кубка
15 марта 2024, 10:57 | Обновлено 15 марта 2024, 11:00
38
0
В среду, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta»
Манчестер Сити – Ньюкасл. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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