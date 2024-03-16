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Кубок Англии
Манчестер Сити
16.03.2024 19:30 - : -
Ньюкасл
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Англия
16 марта 2024, 01:31 | Обновлено 16 марта 2024, 01:32
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Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует суперматч с участием гранда европейского футбола

16 марта 2024, 01:31 | Обновлено 16 марта 2024, 01:32
65
0
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта на «Этихад» пройдет матч 1/4 финала кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Сити – Ньюкасл

Манчестер Сити

Команда в прошлом сезоне выигрывала требл. И такой максималист, как Пеп Гвардиола, не мог не ставить себе задачу повторить это невероятное достижение, причем сразу же. Пока что его подопечные показывают стопроцентные результаты в рамках Лиги чемпионов. Обладатель Ушастого и группу уверенно выиграл, и оба матча с Копенгагеном закончил победами 3:1. В АПЛ картина не столь радужная, там весну встретили в статусе догоняющих. Заодно, правда, с волевой победой в дерби с Юнайтед. Ну, а в прошлом туре был, пожалуй, центральный поединок, против лидера этого розыгрыша Премьер-Лиги - Ливерпуля. Там бодро начали и открыли счет после домашней заготовки на угловом. Но в итоге красные сровняли счет и были ближе к победе. В таких условиях в кубке пытаются брать свое малой кровью, и, как показывает опыт выбивания Тоттенхэма, преуспевают в этом.

Ньюкасл

Клуб в этом сезоне, впервые за почти четверть века, сыграл в Лиге чемпионов. Показав неплохую игру в группе смерти, англичане тем не менее закончили там последними. Да и в АПЛ было немало осечек, и одно время ходили слухи о возможной отставке Эдди Хау, а в январе - и о распродаже лидеров. Ничего этого не произошло, и постепенно ситуация явно наладилась. Черно-белые даже пытаются бороться за место в зоне еврокубков, пусть не сохранив прошлогоднее четвертое, но хотя бы 6-7. Но там расклады не особенно оптимистичные. Особенно после поражения Челси в понедельник. Остается для амбиций кубок - уж на отдельный матч тут умеют собраться максимально.

Статистика личных встреч

В 9 крайних поединках в АПЛ сороки взяли только 1 ничью с чемпионом. Но осенью они выбивали его из Кубка Лиги, оформив домашние 1:0.

Прогноз

GGBET безоговорочно верит в горожан, но это кубок, где нет обычной мотивации. Предлагаем поставить на победу сорок при форе +2,0 голов (коэффициент - 1,666).

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Источник Sport.ua
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