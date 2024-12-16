Олег ШАНДРУК: «Мы понимали, что играем против Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 17-го тура УПЛ.

«Мы всегда говорим о том, что играем для болельщиков. Думаю, сегодня, несмотря на сложные погодные условия и состояние газона, болельщики увидели неплохую игру в исполнении обеих команд.

Мы понимали, что играем против «Динамо». Постарались сделать выводы после матча с «Карпатами», когда сыграли не так дисциплинированно, как должны были. Сегодня команда выглядела более организованной в обороне. Мы были готовы к тому, что придется много играть без мяча, и это удавалось. Создали несколько хороших моментов, старались высоко прессинговать соперника, находили для этого силы. В целом мы немного разочарованы результатом, так как у нас тоже были свои шансы.

Сегодня нам не хватило хладнокровия и качества в завершающей фазе атаки. Николай Гайдучик и Руслан Степанюк имели отличные моменты во втором тайме. Плюс, были эпизоды, где мы могли лучше распоряжаться мячом. Подобные проблемы в атаке у нас возникали и в предыдущих матчах. Нужно работать над этим.

Что касается замен в компенсированное время – нам неплохо удавалась игра, и со скамейки запасных не всегда легко войти в игру. Возможно, мы немного запоздали с этими заменами на две-три минуты. А Самуэль Нонго к тому же еще не готов физически отыграть двадцать минут. Он недавно восстановился после травмы.

Если говорить о первой части сезона в целом, то стартовый отрезок чемпионата мы могли провести лучше. Были матчи, где мы выглядели несобранно и не добивались результата: игры с «Левым Берегом», «Ингульцом». Затем у нас была серия из десяти матчей без поражений — и за это нужно отдать должное команде.

Надеюсь, весной мы станем сильнее. Но здесь многое будет зависеть от трансферной политики. Мы готовы к предложениям. Также нам необходимо качественно усилить линию защиты. Не количественно, а именно качественно», – отметил Шандрук.