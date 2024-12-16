Амбициозно. Ямал назвал свои цели до 21 года

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал свои цели, который он планирует выполнить до исполнения 21 года:

«До 21 года... моя цель – выиграть чемпионат мира с Испанией, Лигу чемпионов и еще две Ла Лиги с «Барсой».

«Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть Золотой мяч»

В ткущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал получил травму голеностопа.