Испания16 декабря 2024, 20:08 |
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Амбициозно. Ямал назвал свои цели до 21 года
Ламин Ямал рассчитывает выиграть много трофеев с клубом и сборной
16 декабря 2024, 20:08 |
370
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Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал свои цели, который он планирует выполнить до исполнения 21 года:
«До 21 года... моя цель – выиграть чемпионат мира с Испанией, Лигу чемпионов и еще две Ла Лиги с «Барсой».
«Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть Золотой мяч»
В ткущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ламин Ямал получил травму голеностопа.
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Учитывая что ему на самом деле уже 24 года, к 28-летию нормальные планы.
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