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Испания
16 декабря 2024, 20:08 |
370
1

Амбициозно. Ямал назвал свои цели до 21 года

Ламин Ямал рассчитывает выиграть много трофеев с клубом и сборной

16 декабря 2024, 20:08 |
370
1
Амбициозно. Ямал назвал свои цели до 21 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал назвал свои цели, который он планирует выполнить до исполнения 21 года:

«До 21 года... моя цель – выиграть чемпионат мира с Испанией, Лигу чемпионов и еще две Ла Лиги с «Барсой».

«Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть Золотой мяч»

В ткущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал получил травму голеностопа.

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Данііл Киріяка Источник: Mundo Deportivo
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OKs100
Учитывая что ему на самом деле уже 24 года, к 28-летию нормальные планы.
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