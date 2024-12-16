Испания16 декабря 2024, 20:18 |
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Не по стопам кумира. Агент Ямала прокомментировал будущее игрока
Ламин Ямал продлит контракт с «Барселоной»
16 декабря 2024, 20:18 |
283
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Агент Ламина Ямала Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего и клиента, заявив о том, что испанский вингер продлит свое соглашение с каталонской «Барселоной»:
«Да, конечно Ямал подпишет новый контракт с Барселоной».
«Это случится».
Действующее соглашение 17-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне Ламин Ямал провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ламин Ямал озвучил свои цели, которые планирует выполнить до 21 года.
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