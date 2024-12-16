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  4. Не по стопам кумира. Агент Ямала прокомментировал будущее игрока
Испания
16 декабря 2024, 20:18 |
283
0

Не по стопам кумира. Агент Ямала прокомментировал будущее игрока

Ламин Ямал продлит контракт с «Барселоной»

16 декабря 2024, 20:18 |
283
0
Не по стопам кумира. Агент Ямала прокомментировал будущее игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Агент Ламина Ямала Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего и клиента, заявив о том, что испанский вингер продлит свое соглашение с каталонской «Барселоной»:

«Да, конечно Ямал подпишет новый контракт с Барселоной».

«Это случится».

Действующее соглашение 17-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Ламин Ямал провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал озвучил свои цели, которые планирует выполнить до 21 года.

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Ламин Ямал Барселона Жорже Мендеш продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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