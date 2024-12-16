Не по стопам кумира. Агент Ямала прокомментировал будущее игрока

Агент Ламина Ямала Жорже Мендеш прокомментировал будущее своего и клиента, заявив о том, что испанский вингер продлит свое соглашение с каталонской «Барселоной»:

«Да, конечно Ямал подпишет новый контракт с Барселоной».

«Это случится».

Действующее соглашение 17-летнего футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Ламин Ямал провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямал озвучил свои цели, которые планирует выполнить до 21 года.