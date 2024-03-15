15.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига15 марта 2024, 21:38 |
252
0
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-тренера сборной. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ
15 марта 2024, 21:38 |
252
0
15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в поединке на 68-й минуте забил Кирилл Ковалец. Кирилл – сын экс-тренера молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.
УПЛ. 21-й тур. 15 марта
Александрия – Ворскла – 1:0
Гол: Ковалец, 68
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
Daniil Khrypchuk (Ворскла) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2024, 19:35 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием суперзвезды мирового футбола
Футбол | 15 марта 2024, 14:15 14
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго еврокубка
Футбол | 15.03.2024, 02:06
Война | 15.03.2024, 15:30
Теннис | 14.03.2024, 22:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 19:07 3
15.03.2024, 03:25 6
15.03.2024, 13:15 73
13.03.2024, 22:05 52
14.03.2024, 06:25 4
13.03.2024, 22:15 11
14.03.2024, 16:39 25