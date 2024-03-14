В пятницу, 15 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Ворскла». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

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Полтавский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. В новом году «зелено-белые» один матч проиграли и одержали 2 победы. В прошлом туре полтавчане в Одессе забили решающий гол «Черноморцу» на последних минутах. «Александрия» разместилась в нижней части турнирной таблицы и на девять очков отстает от полтавчан. В 2024-м на счету «желто-черных» победа, ничья и поражение. В прошлом туре александрийцы в гостях одолели «Полесье» со счетом 2:1. В первом круге «Ворскла» с минимальным счетом обыграла «Александрию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.