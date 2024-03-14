Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Александрия
15.03.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 21:50 |
101
0

Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура Украинской Премьер-лиги

14 марта 2024, 21:50 |
101
0
Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 15 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Ворскла». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. В новом году «зелено-белые» один матч проиграли и одержали 2 победы. В прошлом туре полтавчане в Одессе забили решающий гол «Черноморцу» на последних минутах. «Александрия» разместилась в нижней части турнирной таблицы и на девять очков отстает от полтавчан. В 2024-м на счету «желто-черных» победа, ничья и поражение. В прошлом туре александрийцы в гостях одолели «Полесье» со счетом 2:1. В первом круге «Ворскла» с минимальным счетом обыграла «Александрию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» - «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Стали известны даты и время матчей 23-го тура УПЛ
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия - Ворскла текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер – Карабах. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 14 марта 2024, 21:01 0
Байер – Карабах. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Байер – Карабах. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2024, 22:15 10
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро продолжает удивлять, американка вышла в четвертьфинал крупного турнира

В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 21:16
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14.03.2024, 00:11
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
13.03.2024, 10:32 26
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 5
Футбол
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 23
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем