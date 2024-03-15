Все решил стандарт. Александрия на своем поле обыграла Ворсклу
Единственный гол был забит во втором тайме
В поединке 21 тура на КСК «Ника» встретились «Александрия» и «Ворскла». Матч завершился минимальной победой хозяев поля.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21 тур.
«Александрия» – «Ворскла» – 1:0
Гол: Ковалец (68)
Предупреждения: Мартынюк (45), Ковалец (72) – Мякушко (53), Сиссоко (72), Галас (88)
Вилучення: Хрипчук (90, груба гра)
«Александрия»: Шевченко, Кампос, Логинов, Копина, Смирный, Сигеев, Калитвинцев (Безерра, 65), Шулянский (Костышин, 87), Мартынюк (Скорко, 65), Ковалец (Беляев, 79), Кулаков (Д, 79)
«Ворскла»: Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Мякушко (Нестеренко, 69), Челядин (Толи, 69), Ковталюк (Галас, 83), Сиссоко (Павлюк, 83), Степанюк (Кане, 46)
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
КСК «Ника» (Александрия)
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