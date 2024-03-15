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Чемпионат Украины
Александрия
15.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 19:59 | Обновлено 15 марта 2024, 20:14
415
1

Все решил стандарт. Александрия на своем поле обыграла Ворсклу

Единственный гол был забит во втором тайме

15 марта 2024, 19:59 | Обновлено 15 марта 2024, 20:14
415
1
Все решил стандарт. Александрия на своем поле обыграла Ворсклу

В поединке 21 тура на КСК «Ника» встретились «Александрия» и «Ворскла». Матч завершился минимальной победой хозяев поля.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 1:0

Гол: Ковалец (68)

Предупреждения: Мартынюк (45), Ковалец (72) – Мякушко (53), Сиссоко (72), Галас (88)

Вилучення: Хрипчук (90, груба гра)

«Александрия»: Шевченко, Кампос, Логинов, Копина, Смирный, Сигеев, Калитвинцев (Безерра, 65), Шулянский (Костышин, 87), Мартынюк (Скорко, 65), Ковалец (Беляев, 79), Кулаков (Д, 79)

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Мякушко (Нестеренко, 69), Челядин (Толи, 69), Ковталюк (Галас, 83), Сиссоко (Павлюк, 83), Степанюк (Кане, 46)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Bulba_sumkin
Ворскла на ничью не наиграла, победа по делу. Но что творил судья в эпизоде с Хрипчуком??? Откуда он там выдумал красную карточку? Где обещанные полиграфы от ЭЭЭЭЭВченка? 
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