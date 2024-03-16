РОТАНЬ: «Когда два игрока борются и разбивают головы – это обоюдная игра»

15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных:

– Первый тайм был без моментов. Во втором тайме Александрия показала свою игру. Как вам удалось перевести игру в свою пользу?

– Я согласен. Первый тайм не вышел по одной причине – мы давали слишком много времени игрокам «Ворсклы», когда они выходили из обороны. Мы не продолжали давить на вратаря и давали время. В некоторых моментах получалось так, что «Ворскла» выбегала в контратаки. Мы это подкорректировали и стали действовать более агрессивно. Второй тайм был за нами, и мы заслужили эту победу.

– Мотивировали игроков в перерыве?

– Мотивировали тем, что нам, прежде всего, нужны победы. Такие победы дают многие команде. Это победа для нас и болельщиков, которые нас поддерживали. Во втором тайме мы были командой, которую мы хотим видеть. Это и более надежный контроль, и реакция при потере мяча. Поэтому весь второй тайм прошел на половине поля «Ворсклы».

– На 65-й минуте вы провели две замены – и сразу гол Ковальца. Возможно, это сработало?

– Я считаю, что все ребята хорошо поработали. Было тяжело, когда теряли мяч – старались сразу прессинговать. Так мы заработали угловой. И еще были моменты, где мы могли забивать.

– Расскажите о столкновении Мартынюка и Степанюка.

– Это эмоциональный эпизод. Решение судьи, наверное, правильно. Два игрока идут в мяч, первый сыграл в мяч – это игрок «Ворсклы», я не спорю. И карточка. Но когда два игрока борются и разбивают головы – это обоюдная игра. Но я согласен, что было нарушение со стороны нашего игрока, ведь первым был игрок «Ворсклы».

– Мартынюку накладывают швы? Какое у него состояние?

– Состояние нормальное. Чуть-чуть болит голова, ведь это очень опасно, когда два игрока столкнулись головами, поэтому считаю, что все будет нормально. Критической ситуации нет.

– За что вы получили желтую карточку?

– Это эмоции. Они даже завели команду. Потому, что в первом тайме мы давали время и медленно перемещались. Очень садились там, где не нужно.

– О чем говорили с арбитром?

– Это эмоции. Он высказал свое мнение, я – свое. Поэтому это нормальный эпизод, – подытожил Ротань, – сказал Ротань.

Видеообзор матча Александрия – Ворскла – 1:0