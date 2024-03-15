В пятницу, 15 февраля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Александрия



Команда Руслана Ротаня в этом сезоне находится в достаточно интересном положении. Назвать «Александрию» однозначно проблемным коллективом, вроде бы, язык не повернется, так как есть более уместные претенденты на это неутешительное звание, но при этом что ни матч с участием «полиграфов», так противное чувство недосказанности по его завершению. Вот и старт второй части сезона выходит таким же неоднозначным, как и осенне-зимний период.

Впрочем, тут стоит остановиться на мгновение и отмотать на несколько недель назад в календаре «Александрии». Игры против «Шахтера», «Зари», «Полесья», «Черноморца» и киевского «Динамо» в пяти из шести туров после длительного зимнего перерыва. Далеко не первым коллектив Руслана Ротаня встречается с подобным тяжелым графиком, но сейчас мы находимся аккурат посреди этого отрезка и что можем сказать? «Полиграфы» справляются. Со скрипом, но как без этого?

Достаточно упомянуть, что исключительно в спортивной плоскости «Александрия» еще не проигрывала в официальных матчах в 2024 году. Да, все мы помним, чем завершилась история с участием незарегистрированного должным образом полузащитника Калюжного в матче против «горняков», но на предстоящую игру он и вовсе дисквалифицирован, поэтому ничем ни помочь, ни помешать команде не сможет. К слову, с последним у него как-то слишком много негативных примеров за эти три стартовые игры после возвращения в клуб. И тут еще один интересный момент – Ротань и ротация в этом сезоне как-то не идут рука об руку, но в данной ситуации от изменений в стартовом составе уже не уйдешь.

Ворскла



У полтавской «Ворсклы» за время зимнего перерыва случилось одно фундаментальное изменение и ряд перестановок, которые потянулись вслед за ним. Сергей Долганский, известный в прошлом вратарь «зелено-белых» и всего украинского футбола, стартовал ничуть не хуже, чем Александр Шовковский в киевском «Динамо», если опустить разницу в классе между командами. Даже визуально по первым трем играм было заметно, что команде стало просто проще играть.

Виктор Скрипник тем временем познает тонкости бытия в зоне аутсайдеров во главе харьковского «Металлиста 1925», и пока что его бывший клуб имеет куда большие успехи нежели нынешний. «Ворскла» проиграла только «Заре» на старте, да и то с минимальным счетом (0:1), тогда как против «Вереса» и «Черноморца» команда дожимала соперников до крайне важных для нее результатов. Отсюда и продвижение вверх по достаточно плотной зоне у экватора турнирной таблицы.

Очевидно, что полтавчане, как бы скептически к этому не относились украинские болельщики, вновь хотят представлять нашу страну на международной арене. Уместно ли об этом говорить прямо сейчас? С такими успехами «Динамо», «Руха» и остальных команд из первой шестерки, наверное, что придется немного попридержать амбиции. А вот атаковать позиции «Полесья» в переходной период у конкурентов – это пожалуйста. Хоть в предстоящем туре, но для этого предстоит преодолеть «силки Ротаня» на «Нике», из которых не выпутался даже «Шахтер».

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Ворсклы» ранее пересекались 39 раз в рамках чемпионата Украины, Кубка Украины, Первых лиг Украины и СССР. 15 матчей завершились победой «полиграфов», тогда как полтавчане выиграли 13 встреч и еще 11 раз команды сыграли вничью. Разница голов – 55:48, в пользу «Александрии». Крупнейшая победа команды из Кировоградщины – 3:0 (1994, 2019, 2023), у «Ворсклы» – 3:1 (2017, 2021), 2:0 (2020). Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда гол Александра Скляра с пенальти принес полтавчанам победу (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет 34 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Чопилко и Максим Чос, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и его ассистентом Александром Беркутом. У Омельченко уже есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 1 поражение, и «Ворсклы» – 4 победы и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Ковалец, Михайленко, Сигеев – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута – Сиссоко, Челядин – Мякушко, Степанюк, Крупский – Ковталюк.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре, в лучшем случае, мы увидим забитый мяч. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

15 марта, пятница