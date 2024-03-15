Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Александрия
15.03.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 01:53 | Обновлено 15 марта 2024, 02:06
12
0

Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Бывают ли голевые дожди над «Никой»?

15 марта 2024, 01:53 | Обновлено 15 марта 2024, 02:06
12
0
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Ворскла

В пятницу, 15 февраля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Александрия


Команда Руслана Ротаня в этом сезоне находится в достаточно интересном положении. Назвать «Александрию» однозначно проблемным коллективом, вроде бы, язык не повернется, так как есть более уместные претенденты на это неутешительное звание, но при этом что ни матч с участием «полиграфов», так противное чувство недосказанности по его завершению. Вот и старт второй части сезона выходит таким же неоднозначным, как и осенне-зимний период.

Впрочем, тут стоит остановиться на мгновение и отмотать на несколько недель назад в календаре «Александрии». Игры против «Шахтера», «Зари», «Полесья», «Черноморца» и киевского «Динамо» в пяти из шести туров после длительного зимнего перерыва. Далеко не первым коллектив Руслана Ротаня встречается с подобным тяжелым графиком, но сейчас мы находимся аккурат посреди этого отрезка и что можем сказать? «Полиграфы» справляются. Со скрипом, но как без этого?

Достаточно упомянуть, что исключительно в спортивной плоскости «Александрия» еще не проигрывала в официальных матчах в 2024 году. Да, все мы помним, чем завершилась история с участием незарегистрированного должным образом полузащитника Калюжного в матче против «горняков», но на предстоящую игру он и вовсе дисквалифицирован, поэтому ничем ни помочь, ни помешать команде не сможет. К слову, с последним у него как-то слишком много негативных примеров за эти три стартовые игры после возвращения в клуб. И тут еще один интересный момент – Ротань и ротация в этом сезоне как-то не идут рука об руку, но в данной ситуации от изменений в стартовом составе уже не уйдешь.

Ворскла


У полтавской «Ворсклы» за время зимнего перерыва случилось одно фундаментальное изменение и ряд перестановок, которые потянулись вслед за ним. Сергей Долганский, известный в прошлом вратарь «зелено-белых» и всего украинского футбола, стартовал ничуть не хуже, чем Александр Шовковский в киевском «Динамо», если опустить разницу в классе между командами. Даже визуально по первым трем играм было заметно, что команде стало просто проще играть.

Виктор Скрипник тем временем познает тонкости бытия в зоне аутсайдеров во главе харьковского «Металлиста 1925», и пока что его бывший клуб имеет куда большие успехи нежели нынешний. «Ворскла» проиграла только «Заре» на старте, да и то с минимальным счетом (0:1), тогда как против «Вереса» и «Черноморца» команда дожимала соперников до крайне важных для нее результатов. Отсюда и продвижение вверх по достаточно плотной зоне у экватора турнирной таблицы.

Очевидно, что полтавчане, как бы скептически к этому не относились украинские болельщики, вновь хотят представлять нашу страну на международной арене. Уместно ли об этом говорить прямо сейчас? С такими успехами «Динамо», «Руха» и остальных команд из первой шестерки, наверное, что придется немного попридержать амбиции. А вот атаковать позиции «Полесья» в переходной период у конкурентов – это пожалуйста. Хоть в предстоящем туре, но для этого предстоит преодолеть «силки Ротаня» на «Нике», из которых не выпутался даже «Шахтер».

История встреч


Футбольные пути «Александрии» и «Ворсклы» ранее пересекались 39 раз в рамках чемпионата Украины, Кубка Украины, Первых лиг Украины и СССР. 15 матчей завершились победой «полиграфов», тогда как полтавчане выиграли 13 встреч и еще 11 раз команды сыграли вничью. Разница голов – 55:48, в пользу «Александрии». Крупнейшая победа команды из Кировоградщины – 3:0 (1994, 2019, 2023), у «Ворсклы» – 3:1 (2017, 2021), 2:0 (2020). Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда гол Александра Скляра с пенальти принес полтавчанам победу (1:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет 34 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Чопилко и Максим Чос, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и его ассистентом Александром Беркутом. У Омельченко уже есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 1 поражение, и «Ворсклы» – 4 победы и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Ковалец, Михайленко, Сигеев – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута – Сиссоко, Челядин – Мякушко, Степанюк, Крупский – Ковталюк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре, в лучшем случае, мы увидим забитый мяч. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

15 марта, пятница

«Александрия» – «Ворскла»
Александрия. «Ника». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – УПЛ ТВ
АЛЕКСАНДРИЯ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Игрок Руха: «Металлист 1925 играет непривычной для УПЛ схемой»
Виктор СКРИПНИК: «Готовимся дать бой Руху»
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава где смотреть Александрия - Ворскла
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14 марта 2024, 13:16 1
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной

Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры

Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом
Футбол | 14 марта 2024, 23:37 0
Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом
Защитник Шахтера подписал пятилетний контракт с Интернасьоналом

Витао летом официально станет полноправным футболистом «колорадос»

Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Бокс | 14.03.2024, 10:26
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Футбол | 14.03.2024, 20:45
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Заря хочет оштрафовать игроков, бойкотировавших матч с Динамо. На сколько?
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 14.03.2024, 06:25
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 47
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 5
Футбол
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем