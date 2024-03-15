15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в поединке на 68-й минуте забил Кирилл Ковалец. Кирилл – сын экс-тренера молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.

УПЛ. 21-й тур. 15 марта

Александрия – Ворскла – 1:0

Гол: Ковалец, 68

Видеообзор матча: