15.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига15 марта 2024, 21:38 | Обновлено 15 марта 2024, 22:24
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Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ
15 марта 2024, 21:38 | Обновлено 15 марта 2024, 22:24
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15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в поединке на 68-й минуте забил Кирилл Ковалец. Кирилл – сын экс-тренера молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.
УПЛ. 21-й тур. 15 марта
Александрия – Ворскла – 1:0
Гол: Ковалец, 68
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
Daniil Khrypchuk (Ворскла) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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я уже и не помню такого, чтобы Ковалец тренировал молодежку
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