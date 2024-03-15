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Чемпионат Украины
Александрия
15.03.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 21:38 | Обновлено 15 марта 2024, 22:24
654
1

Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 21-го тура УПЛ

15 марта 2024, 21:38 | Обновлено 15 марта 2024, 22:24
654
1
Александрия – Ворскла – 1:0. Как забил сын экс-коуча молодежки. Видео гола
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

15 марта состоялся матч 21-го тура УПЛ между командами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в поединке на 68-й минуте забил Кирилл Ковалец. Кирилл – сын экс-тренера молодежной сборной Украины Сергея Ковальца.

УПЛ. 21-й тур. 15 марта

Александрия – Ворскла – 1:0

Гол: Ковалец, 68

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
Daniil Khrypchuk (Ворскла) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Кирилл Ковалец Сергей Ковалец видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Ворскла Полтава Александрия - Ворскла
Источник Sport.ua
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Gargantua
я уже и не помню такого, чтобы Ковалец тренировал молодежку
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