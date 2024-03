Его сватали в Шахтер. Стало известно, кто возглавит Лацио вместо Сарри

Хорватский футбольный специалист Игор Тудор вскоре должен стать новым главным тренером римского «Лацио», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время стороны должны подписать контракт, который будет действовать до лета 2025 года и будет иметь опцию продления еще на один сезон. На посту коуч заменит Маурицио Сарри, об увольнении которого сообщалось ранее.

Последним местом работы 45-летнего Игора Тудора был «Марсель», во главе которого он провел 48 матчей, набирая в среднем по 1.83 очка за игру. Он покинул команду по завершению сезона 2022/23.

Интересно, что в октябре 2023 года кандидатуру Игора Тудора рассматривал донецкий «Шахтер».

