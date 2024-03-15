Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его сватали в Шахтер. Стало известно, кто возглавит Лацио вместо Сарри
Италия
15 марта 2024, 13:27 |
630
0

Его сватали в Шахтер. Стало известно, кто возглавит Лацио вместо Сарри

Новым главным тренером «орлов» должен стать Игор Тудор

15 марта 2024, 13:27 |
630
0
Его сватали в Шахтер. Стало известно, кто возглавит Лацио вместо Сарри
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский футбольный специалист Игор Тудор вскоре должен стать новым главным тренером римского «Лацио», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время стороны должны подписать контракт, который будет действовать до лета 2025 года и будет иметь опцию продления еще на один сезон. На посту коуч заменит Маурицио Сарри, об увольнении которого сообщалось ранее.

Последним местом работы 45-летнего Игора Тудора был «Марсель», во главе которого он провел 48 матчей, набирая в среднем по 1.83 очка за игру. Он покинул команду по завершению сезона 2022/23.

Интересно, что в октябре 2023 года кандидатуру Игора Тудора рассматривал донецкий «Шахтер».

По теме:
Ювентус – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер сборной Аргентины может возглавить Лацио
Камбэк Луческу? Экс-игрок Шахтера назвал клуб, который тот может возглавить
Игор Тудор Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
Футбол | 14 марта 2024, 22:35 16
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко

Команда Сергея Реброва готовится к матчу против боснийцев

Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15 марта 2024, 00:10 11
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом

Леверкузенский клуб был близок к первому поражению в сезоне

Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Теннис | 14.03.2024, 22:05
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась
Футбол | 15.03.2024, 11:50
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась
ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером
Футбол | 15.03.2024, 07:45
ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером
ВИДЕО. Судаков рассказал, почему решил продлить контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
13.03.2024, 18:41 6
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 2
Бокс
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
14.03.2024, 06:15 9
Футбол
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем