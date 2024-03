Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно

Американский «Интер Майами», выступающий в MLS, после перехода туда Лионеля Месси является, пожалуй, одним из наиболее популярных футбольных клубов планеты. За результатами «цапель» следят многие болельщики, разбросанные по земному шару, однако большинству из них, откровенно говоря, нет дела до партнеров Месси, а интересны исключительно достижения самого Лео.

Одним из тех, кто остается в тени величественного аргентинца является 23-летний эквадорский центрфорвард Леонардо Кампана, выступающий за «Интер Майами» с января 2022 года. Этот футболист уже успел сыграть 15 матчей за национальную команду Эквадора, а еще имеет в своей карьере опыт выступлений в Европе.

Еще в январе 2020 года юный Кампана перебрался из родной для него «Барселоны» Гуаякиль в «Вулверхэмптон». Скауты английского клуба присмотрели Леонардо на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который в 2019 году состоялся на полях Чили и завершился сенсационной победой юношей из Эквадора, которые подобного триумфа добились впервые в истории. Кампана на том первенстве не только вошел в символическую сборную по итогам турнира, но и стал безоговорочно лучшим снайпером соревнования, наколотив в ворота соперников 6 мячей – ровно десятую часть от всего количества голов, которые было суждено увидеть зрителям молодежного чемпионата Южной Америки-2019.

