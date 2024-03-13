Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно

Американский «Интер Майами», выступающий в MLS, после перехода туда Лионеля Месси является, пожалуй, одним из наиболее популярных футбольных клубов планеты. За результатами «цапель» следят многие болельщики, разбросанные по земному шару, однако большинству из них, откровенно говоря, нет дела до партнеров Месси, а интересны исключительно достижения самого Лео.

Одним из тех, кто остается в тени величественного аргентинца является 23-летний эквадорский центрфорвард Леонардо Кампана, выступающий за «Интер Майами» с января 2022 года. Этот футболист уже успел сыграть 15 матчей за национальную команду Эквадора, а еще имеет в своей карьере опыт выступлений в Европе.

Еще в январе 2020 года юный Кампана перебрался из родной для него «Барселоны» Гуаякиль в «Вулверхэмптон». Скауты английского клуба присмотрели Леонардо на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который в 2019 году состоялся на полях Чили и завершился сенсационной победой юношей из Эквадора, которые подобного триумфа добились впервые в истории. Кампана на том первенстве не только вошел в символическую сборную по итогам турнира, но и стал безоговорочно лучшим снайпером соревнования, наколотив в ворота соперников 6 мячей – ровно десятую часть от всего количества голов, которые было суждено увидеть зрителям молодежного чемпионата Южной Америки-2019.

The first pictures of Leonardo Campana in a Wolves shirt!



(Unless you follow his mates on Instagram…)



📸✍️ pic.twitter.com/lOvi5Er9iS — Wolves (@Wolves) January 21, 2020

Трансфер Леонардо в «Вулверхэмптон» состоялся на правах свободного агента. С «волками» форвард подписал контракт на три с половиной сезона, однако так и не сыграл ни одного официального поединка. В сентябре 2020-го Кампана на правах аренды перебрался в португальский «Фамаликан» (10 матчей, 2 гола, 1 ассист), а с июля 2021-го по январь 2022-го на аналогичных правах выступал в Швейцарии за «Грассхоппер» (15 матчей, 3 гола). После этого эквадорец вернулся в «Вулверхэмптон», но лишь для того, чтобы вскоре снова сменить прописку…

20 января 2022-го Кампана на правах аренды перешел в «Интер Майами» – команду, в рядах которой еще не было не только Лео Месси, но и украинского центрбека Сергея Кривцова, из-за персоны которого к «цаплям» за полгода до переезда аргентинского гения уже начали присматриваться украинские болельщики. А через год американский клуб выкупил контракт эквадорца у «Вулверхэмптона», заплатив англичанам 2,7 миллиона евро.

С тех пор Кампана сыграл за «Интер Майами» уже 69 поединков, в которых продемонстрировал неплохую результативность – 24 забитых мяча и 6 ассистов. Качественные выступления эквадорца даже помогли ему в сентябре минувшего года получить новый контракт с «цаплями», который был подписан на улучшенных для футболиста условиях и рассчитан до конца 2027 года с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

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Это, собственно говоря, все самое интересное и значимое, что следует знать о футбольной карьере Леонардо Кампаны на текущий момент. Однако вовсе не достижения на поле привлекают дополнительное внимание к персоне этого форварда. Прежде всего, Кампана интересен тем, что является потенциальным наследником более чем миллиардного состояния своей семьи. Если говорить точнее, то по приблизительным оценкам из СМИ, речь идет об 1,1 миллиарде евро. Для сравнения: состояние Лионеля Месси, которое он заработал за два десятилетия своей профессиональной карьеры, по данным Corriere dello Sport, равняется 540 миллионам евро.

Кампане изначально посчастливилось родиться в богатой семье. Его бабушка по материнской линии Изабель Нобоа является одной из дочерей Луиса Нобоа Наранхо (1916 – 1994), которого считают наиболее знаковым и успешным бизнесменом Эквадора в XX веке. После смерти отца женщина унаследовала значительные материальные блага, что позволило ей самой стремительно продвинуться по бизнесу. В разное время Изабель Нобоа занималась сотрудничеством с известными мировыми брендами, такими как Coca-Cola, помогая среди прочего их продвижению на рынок Эквадора. Затем женщина больший акцент сделала на работе с недвижимостью, где также невероятно преуспела, став очень значимой фигурой на этом поприще в самом густонаселенном эквадорском городе – Гуаякиле, в котором проживает около 3 миллионов человек.

Дед Кампаны – Исидро Ромеро – также преуспел в своей профессиональной деятельности, но не только как бизнесмен, но и как политик, а также футбольный функционер. С 1982-го по 1986-й, а также с 1990-го по 1997-й и в 2005–2006 годах Исидро Ромеро являлся президентом «Барселоны» Гуаякиль – клуба, в котором и начинал свою профессиональную карьеру Леонардо Кампана.

Под руководством Исидро Ромеро «Барселона» Гуаякиль шесть раз становилась чемпионом Эквадора, а в 1990 году добралась аж до финала Кубка Либертадорес (южноамериканского аналога Лиги чемпионов УЕФА), где эквадорцы по сумме двух матчей уступили парагвайской «Олимпии» (0:2, 1:1). Именно при президентстве деда Кампаны был открыт нынешний стадион «Барселоны» Гуаякиль – «Монументаль Исидро Ромеро Карбо», названный в честь этого знакового для клуба функционера и способного вместить на трибунах почти 60 тысяч зрителей.

Еще одной знаковой фигурой для Эквадора является Альваро Нобоа Понтон – брат бабушки Леонардо Кампаны и отец действующего президента страны Даниэля Нобоа, который занял этот государственный пост 23 ноября минувшего года и стал самым молодым руководителем эквадорского государства, избранным на должность путем всенародного голосования (на момент вступления в должность Даниэлю Нобоа было 36 лет). Таким образом, форвард «Интер Майами» приходится двоюродным племянником действующему президенту Эквадора.

Что касается самого Альваро Нобоа Понтона, то он пять раз баллотировался в президенты Эквадора, но всякий раз проигрывал. Впрочем, именно этот 73-летний мужчина унаследовал большую часть бизнес-империи Луиса Нобоа Наранхо – отца бабушки Леонардо Кампаны. После смерти выдающегося предпринимателя Эквадора минувшего века его дети несколько лет не могли разделить наследство, из-за чего пришлось даже прибегать к судебным разбирательствам в Лондоне. Только на адвокатов и судебные издержки наследники Луиса Нобоа Нарахно, по оценкам экспертов, потратили около 20 миллионов долларов. Но в конечном итоге семейные страсти улеглись, и каждый получил столько, сколько решил суд. В частности, Альваро Нобоа Понтон получил 49% от ключевой компании отца, занимавшейся экспортом бананов в другие страны мира. В начале «нулевых» эта доля бизнеса оценивалась в 300 миллионов долларов, а сейчас ее стоимость превышает 1 миллиард.

Также у Леонардо Кампаны есть весьма известный отец. Им является 51-летний Пабло Кампана, который ранее был профессиональным теннисистом (наивысшая позиция в одиночном разряде – 165-я, которой он достиг 9 сентября 1996 года). В начале 1997-го, когда стало известно, что Пабло Кампана вскоре станет отцом, он решил уйти из тенниса, хотя на тот момент ему было лишь 24 года. Впоследствии отец Леонардо Кампаны ушел в бизнес и политику, и с 2017 по 2019 годы даже занимал пост министра торговли Эквадора.

Ныне Пабло Кампана является основателем и генеральным директором строительной компании Millenium S.A., где его бизнес-партнером является родная бабушка Леонардо Кампаны Изабель Нобоа.

Как видим, партнер Лионеля Месси в «Интер Майами» Леонардо Кампана является выходцем из крайне интересной семьи, где практически каждый ее член сумел добиться выдающихся высот то ли в политике, то ли в бизнесе, то ли даже в футболе, хотя здесь стоит вносить поправку, что в статусе функционера (речь о деде Леонардо). Это очень и очень обеспеченное семейство, которое абсолютно не нуждается в деньгах, чтобы прокормить себя и решить первичные и даже вторичные человеческие потребности.

Ныне Леонардо Кампана неплохо зарабатывает и сам, имея оклад в «Интер Майами» на уровне 550 тысяч долларов (это на 5,5 тысяч долларов меньше, чем у Сергея Кривцова) в год. Однако в перспективе этот форвард может получить миллиардное наследство, и не исключено, что в какой-то момент Леонардо, как и ранее его отец, просто бросит спорт ради других жизненных вызовов и возможностей…