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МЛС США
Нью-Йорк Сити
21.09.2024 21:00 – FT 1 : 1
Интер Майами
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Major League Soccer
22 сентября 2024, 03:42 | Обновлено 22 сентября 2024, 03:48
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Пару минут Кривцова. Интер Майами потерял победу на последних секундах

В игре против «Нью-Йорк Сити» команда Месси не сумела удержать нужный счет

22 сентября 2024, 03:42 | Обновлено 22 сентября 2024, 03:48
100
0
Пару минут Кривцова. Интер Майами потерял победу на последних секундах
Х. Интер Майами

Состоялся очередной поединок регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил на выезд в «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась ничьей 1:1.

Звездный дуэт Лионель Месси и Луис Суарес вышли в основном составе, однако не сумели отличиться результативными действиями. Голевую передачу сделал их партнер Жорди Альба, который на 75 минуте ассистировал на Леонардо Кампану.

Сергей Кривцов не вышел в старте, однако тренер выпустил его на замену в конце матча, чтобы удержать победный счет. Не удалось – как раз после выхода украинца «Нью-Йорк Сити» сравнял счет после навеса с углового. Отметим, что вины Кривцова в пропущенном голе нет, оппонента держали сразу два игрока «цапель» и не справились.

MLS. Регулярный сезон

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 1:1

Голы: Сэндз, 90+5 – Кампана, 75

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Майами 30 19 7 4 68 - 44 64
2 Цинциннати 29 17 4 8 50 - 37 55
3 Коламбус Крю 28 15 8 5 54 - 28 53
4 Орландо Сити 29 12 7 10 47 - 41 43
5 Нью-Йорк Ред Буллз 29 10 13 6 45 - 37 43
6 Шарлотт 30 11 8 11 36 - 33 41
7 Нью-Йорк Сити 30 11 8 11 43 - 43 41
8 Торонто 30 11 3 16 38 - 53 36
9 Филадельфия Юнион 29 8 9 12 53 - 47 33
10 ДС Юнайтед 29 8 9 12 44 - 57 33
11 Атланта Юнайтед 29 8 8 13 38 - 42 32
12 Нэшвилл 29 8 8 13 29 - 44 32
13 Монреаль Импакт 29 7 10 12 39 - 61 31
14 Чикаго Файр 30 7 8 15 36 - 52 29
15 Нью-Инглэнд Революшн 29 8 4 17 32 - 60 28
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Сандс (Нью-Йорк Сити).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Кампана (Интер Майами).
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Нью-Йорк Сити Интер Майами Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор Жорди Альба Леонардо Кампана
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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