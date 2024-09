Пару минут Кривцова. Интер Майами потерял победу на последних секундах

Состоялся очередной поединок регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил на выезд в «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась ничьей 1:1.

Звездный дуэт Лионель Месси и Луис Суарес вышли в основном составе, однако не сумели отличиться результативными действиями. Голевую передачу сделал их партнер Жорди Альба, который на 75 минуте ассистировал на Леонардо Кампану.

Сергей Кривцов не вышел в старте, однако тренер выпустил его на замену в конце матча, чтобы удержать победный счет. Не удалось – как раз после выхода украинца «Нью-Йорк Сити» сравнял счет после навеса с углового. Отметим, что вины Кривцова в пропущенном голе нет, оппонента держали сразу два игрока «цапель» и не справились.

MLS. Регулярный сезон

Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 1:1

Голы: Сэндз, 90+5 – Кампана, 75

The pass from Alba to Campana to give us the lead in New York 💥 VAMOS! pic.twitter.com/npIaRgx6aK