Пару минут Кривцова. Интер Майами потерял победу на последних секундах
В игре против «Нью-Йорк Сити» команда Месси не сумела удержать нужный счет
Состоялся очередной поединок регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил на выезд в «Нью-Йорк Сити». Игра закончилась ничьей 1:1.
Звездный дуэт Лионель Месси и Луис Суарес вышли в основном составе, однако не сумели отличиться результативными действиями. Голевую передачу сделал их партнер Жорди Альба, который на 75 минуте ассистировал на Леонардо Кампану.
Сергей Кривцов не вышел в старте, однако тренер выпустил его на замену в конце матча, чтобы удержать победный счет. Не удалось – как раз после выхода украинца «Нью-Йорк Сити» сравнял счет после навеса с углового. Отметим, что вины Кривцова в пропущенном голе нет, оппонента держали сразу два игрока «цапель» и не справились.
MLS. Регулярный сезон
Нью-Йорк Сити – Интер Майами – 1:1
Голы: Сэндз, 90+5 – Кампана, 75
The pass from Alba to Campana to give us the lead in New York 💥 VAMOS! pic.twitter.com/npIaRgx6aK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2024
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Майами
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2
|Цинциннати
|29
|17
|4
|8
|50 - 37
|55
|3
|Коламбус Крю
|28
|15
|8
|5
|54 - 28
|53
|4
|Орландо Сити
|29
|12
|7
|10
|47 - 41
|43
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|10
|13
|6
|45 - 37
|43
|6
|Шарлотт
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7
|Нью-Йорк Сити
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8
|Торонто
|30
|11
|3
|16
|38 - 53
|36
|9
|Филадельфия Юнион
|29
|8
|9
|12
|53 - 47
|33
|10
|ДС Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|44 - 57
|33
|11
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|8
|13
|38 - 42
|32
|12
|Нэшвилл
|29
|8
|8
|13
|29 - 44
|32
|13
|Монреаль Импакт
|29
|7
|10
|12
|39 - 61
|31
|14
|Чикаго Файр
|30
|7
|8
|15
|36 - 52
|29
|15
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
События матча
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