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Лига чемпионов
13 марта 2024, 02:40 | Обновлено 13 марта 2024, 03:23
125
0

Лучшим в матче Барселона – Наполи УЕФА признал 17-летнего защитника

Награду получил Пау Кубарси

13 марта 2024, 02:40 | Обновлено 13 марта 2024, 03:23
125
0
Лучшим в матче Барселона – Наполи УЕФА признал 17-летнего защитника
УЕФА. Пау Кубарси

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» победила «Наполи» (3:1) и вышла в четвертьфинал, лучшими по версии WhoScored стали игроки испанцев Рафинья и Левандовски. Однако УЕФА назвал другого футболиста игроком матча.

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Награду от УЕФА получил семнадцатилетний центральный защитник Пау Кубарси.

«Кубарси никогда не нервничал, всегда находя свободного игрока. Он создает время для себя, он диктует темп – смотреть, как он играет, просто невероятно! – так охарактеризовал своего футболиста и его вклад в победу тренер «Барселоны» Хави.

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Рафинья стал лучшим игроком матча Барселона – Наполи по версии WhoScored
Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи лучший игрок
Источник УЕФА
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