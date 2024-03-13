Лучшим в матче Барселона – Наполи УЕФА признал 17-летнего защитника
Награду получил Пау Кубарси
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» победила «Наполи» (3:1) и вышла в четвертьфинал, лучшими по версии WhoScored стали игроки испанцев Рафинья и Левандовски. Однако УЕФА назвал другого футболиста игроком матча.
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Награду от УЕФА получил семнадцатилетний центральный защитник Пау Кубарси.
«Кубарси никогда не нервничал, всегда находя свободного игрока. Он создает время для себя, он диктует темп – смотреть, как он играет, просто невероятно! – так охарактеризовал своего футболиста и его вклад в победу тренер «Барселоны» Хави.
Player of the Match performance at 17 years old 🤯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2024
An incredible display from Pau Cubarsí 👏#UCL pic.twitter.com/MRT6XZwOh3
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