Лучшим в матче Барселона – Наполи УЕФА признал 17-летнего защитника

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» победила «Наполи» (3:1) и вышла в четвертьфинал, лучшими по версии WhoScored стали игроки испанцев Рафинья и Левандовски. Однако УЕФА назвал другого футболиста игроком матча.

Награду от УЕФА получил семнадцатилетний центральный защитник Пау Кубарси.

«Кубарси никогда не нервничал, всегда находя свободного игрока. Он создает время для себя, он диктует темп – смотреть, как он играет, просто невероятно! – так охарактеризовал своего футболиста и его вклад в победу тренер «Барселоны» Хави.

