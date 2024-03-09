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  4. Титул вакантен. Победительница Индиан-Уэллс-2023 не будет защищать трофей
WTA
09 марта 2024, 12:54 | Обновлено 09 марта 2024, 13:03
465
0

Титул вакантен. Победительница Индиан-Уэллс-2023 не будет защищать трофей

Елена Рыбакина снялась

09 марта 2024, 12:54 | Обновлено 09 марта 2024, 13:03
465
0
Титул вакантен. Победительница Индиан-Уэллс-2023 не будет защищать трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс, действующей чемпионкой которого она была.

Сообщается, что самоотвод 24-летняя уроженка москвы взяла из-за проблем с желудком.

Напомним, в конце февраля Рыбакина снялась с турнира, который проходил в Дубаи.

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Елена Рыбакина WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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