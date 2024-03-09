Титул вакантен. Победительница Индиан-Уэллс-2023 не будет защищать трофей

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс, действующей чемпионкой которого она была.

Сообщается, что самоотвод 24-летняя уроженка москвы взяла из-за проблем с желудком.

Напомним, в конце февраля Рыбакина снялась с турнира, который проходил в Дубаи.