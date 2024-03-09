WTA09 марта 2024, 12:54 | Обновлено 09 марта 2024, 13:03
465
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Титул вакантен. Победительница Индиан-Уэллс-2023 не будет защищать трофей
Елена Рыбакина снялась
09 марта 2024, 12:54 | Обновлено 09 марта 2024, 13:03
465
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллс, действующей чемпионкой которого она была.
Сообщается, что самоотвод 24-летняя уроженка москвы взяла из-за проблем с желудком.
Напомним, в конце февраля Рыбакина снялась с турнира, который проходил в Дубаи.
Elena Rybakina has withdrawn due to illness.— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2024
We wish our 2023 champion a speedy recovery ❤️ #IndianWells pic.twitter.com/6kmvhNU00P
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