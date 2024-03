В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

В одном из моментов поединка лучший бомбардир «РБ Лейпциг» Лои Опенда после силовой борьбы жестко обратился к игроку «галактикос» Дани Карвахалю. Между игроками возник конфликт.

«Я тра** твою маму-шл**у», – эмоционально выразился Опенда.

Лои Опенда в этом сезоне за «РБ Лейпциг» провел 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал три передачи.

ВИДЕО. Звезда РБ Лейпциг жестко обматерил игрока Реала

🚨🚨🎙️| Lois Openda to Dani Carvajal:



“I will f**k your wh*re mother.” 😬



[@livescore via @theMadridZone] pic.twitter.com/r6sYLGcn7f