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  4. ВИДЕО. Звезда РБ Лейпциг жестко обматерил игрока Реала
Лига чемпионов
07 марта 2024, 12:52 |
1008
0

ВИДЕО. Звезда РБ Лейпциг жестко обматерил игрока Реала

Дани Карвахаль услышал неприятные слова в свою сторону

07 марта 2024, 12:52 |
1008
0
ВИДЕО. Звезда РБ Лейпциг жестко обматерил игрока Реала
Getty Images/Global Images Украина. Дани Карвахаль и Лои Опенда

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

В одном из моментов поединка лучший бомбардир «РБ Лейпциг» Лои Опенда после силовой борьбы жестко обратился к игроку «галактикос» Дани Карвахалю. Между игроками возник конфликт.

«Я тра** твою маму-шл**у», – эмоционально выразился Опенда.

Лои Опенда в этом сезоне за «РБ Лейпциг» провел 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал три передачи.

ВИДЕО. Звезда РБ Лейпциг жестко обматерил игрока Реала

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Дани Карвахаль Лои Опенда Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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