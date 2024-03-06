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Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
06 марта 2024, 23:54 | Обновлено 07 марта 2024, 00:28
1367
6

Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом

Мадридский клуб продолжит борьбу в Лиге чемпионов

06 марта 2024, 23:54 | Обновлено 07 марта 2024, 00:28
1367
6
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и РБ «Лейпциг». Первую встречу выиграли «галактикос» со счетом 1:0. Поединок завершился вничью, которая вывела в четвертьфинал хозяев поля.

Гости активно начали матч. Дважды на ударной позиции оказывался Опенда, который оба раза пробил мимо цели. Мадридцы играли осторожно, в первую очередь уделяя внимание обороне своих ворот. Свои атаки «галактикос» не доводили до остроты, а вот «быки» совершили несколько перспективных подходов. Отличный шанс перед перерывом упустил все тот же Опенда, который после навеса с углового принял мяч и не попал в ворота.

Во втором тайме хозяева поля заиграли более интенсивно и начали создавать проблемы обороне РБ «Лейпциг». Добавил агрессии атакам «галактикос» вышедший на поле Родриго. Именно он мог открыть счет в матче, когда с острого угла не сумел пробить Гулачи. А через несколько мгновений мадридцы организовали стремительную контратаку, которая завершилась ювелирной передачей Беллингема и точным ударом Винисиуса.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пропустив гол, гости побежали исправлять ситуацию и сразу сумели сравнять результат. Навес Раума ударом головой замкнул сыгравший на опережение Орбан. Лунин в этой ситуации был бессилен.

В дальнейшем гости пытались перевести игру в овертайм, но чего-то стоящего у ворот «Реала» создать не смогли. Несколько раз игроки «Лейпцига» пытались застать врасплох Лунина ударами из-за пределов штрафной, но украинский голкипер уверенно справлялся с этими попытками гостей.

В итоге «галактикос» удержали приемлемый результат и стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Реал» – РБ «Лейпциг» – 1:1. Первый матч – 1:0

Голы: Винисиус (65) – Орбан (68)

Предупреждения: Винисиус (54), Чуамэни (73), Кроос (75) – Шлагер (20), Раум (50), Орбан (71)

«Реал»: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Модрич, 78), Чуамэни, Вальверде, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус

РБ «Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Люкеба, Хенрихс, Симонс, Шлагер (Эльмас, 85), Айдара (Кампл, 90), Ольмо, Шешко (Баумгартнер, 85), Опенда (Поульсен, 77)

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – РБ ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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pol-55
Добре Реал таки *потріпали* L грав достойно,ще б в додатковий час зрівняли ,мали б півгодини добротного футболу.P.S.Цікаво Карвахаля в дитинстві (ще ті правила)привчили заправляти майку в труси,може фішка,тепер рідкість.
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+2
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Max-Morlock
Реал на ничью и наиграл. Со скрипом.
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+1
Первый Среди Равных
Скромненько.
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0
Max-Morlock
Прибил бы комментатора.
Полное имя
Хави Квентин Сай Симонс.
Подписан Хави.  Так какого беса ты его всё время Симонсом называешь?
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-1
Boodya
Все було зрозуміло після пропущеного голу РБ.
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-2
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