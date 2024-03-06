Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретились мадридский «Реал» и РБ «Лейпциг». Первую встречу выиграли «галактикос» со счетом 1:0. Поединок завершился вничью, которая вывела в четвертьфинал хозяев поля.

Гости активно начали матч. Дважды на ударной позиции оказывался Опенда, который оба раза пробил мимо цели. Мадридцы играли осторожно, в первую очередь уделяя внимание обороне своих ворот. Свои атаки «галактикос» не доводили до остроты, а вот «быки» совершили несколько перспективных подходов. Отличный шанс перед перерывом упустил все тот же Опенда, который после навеса с углового принял мяч и не попал в ворота.

Во втором тайме хозяева поля заиграли более интенсивно и начали создавать проблемы обороне РБ «Лейпциг». Добавил агрессии атакам «галактикос» вышедший на поле Родриго. Именно он мог открыть счет в матче, когда с острого угла не сумел пробить Гулачи. А через несколько мгновений мадридцы организовали стремительную контратаку, которая завершилась ювелирной передачей Беллингема и точным ударом Винисиуса.

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Пропустив гол, гости побежали исправлять ситуацию и сразу сумели сравнять результат. Навес Раума ударом головой замкнул сыгравший на опережение Орбан. Лунин в этой ситуации был бессилен.

В дальнейшем гости пытались перевести игру в овертайм, но чего-то стоящего у ворот «Реала» создать не смогли. Несколько раз игроки «Лейпцига» пытались застать врасплох Лунина ударами из-за пределов штрафной, но украинский голкипер уверенно справлялся с этими попытками гостей.

В итоге «галактикос» удержали приемлемый результат и стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Реал» – РБ «Лейпциг» – 1:1. Первый матч – 1:0

Голы: Винисиус (65) – Орбан (68)

Предупреждения: Винисиус (54), Чуамэни (73), Кроос (75) – Шлагер (20), Раум (50), Орбан (71)

«Реал»: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Модрич, 78), Чуамэни, Вальверде, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус

РБ «Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Люкеба, Хенрихс, Симонс, Шлагер (Эльмас, 85), Айдара (Кампл, 90), Ольмо, Шешко (Баумгартнер, 85), Опенда (Поульсен, 77)

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – РБ ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА