Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 марта 2024, 05:09 |
1135
0

Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили

6 марта мадридский «Реал» прошел немецкую команду в 1/8 финала по сумме двух встреч

07 марта 2024, 05:09 |
1135
0
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

«Недостаточно интенсивности, недостаточно беспокойства о том, что мы делаем неправильно. Я думаю, что здесь сыграл большую роль психологический аспект.

Мы играли с очень хорошими соперниками, но пришли сюда проти тех, которым нечего было терять. Моя команда играла так, как будто у них с самого начала были тормоза. Они играли внутри себя. Естественно, это означало, что нам пришлось страдать, но важно лишь то, что мы в четвертьфинале.

Все это может произойти в Лиге Чемпионов. Мы так играли дома против «Челси» два года назад. Разница сегодня в том, что я не верю, что мы когда-либо были близки к вылету. «РБ Лейпциг» — действительно хорошая команда, но мы прошли. У нас хорошее преимущество в лиге, поэтому, хотя мы можем быть самокритичными, я не согласен с тем, что нам нужно быть такими строгими к себе».

Капитан Реала Начо:

«Первое, что нужно сказать, это то, что мы достигли нашей цели, которая заключалась в том, чтобы пройти эту стадию. Мы все знаем, что это было не лучшее наше выступление в сезоне, но иногда нужно пережить плохую игру. «РБ Лейпциг» был великолепен.

Когда соперники играют феноменально, а ты не в лучшей форме, тебе просто нужно это признать. Но в то же время мы можем быть очень довольны тем, что добились выхода в четвертьфинал.

Сезон длинный, у нас было много важных игр, но Мадрид сейчас в хорошей позиции: снова четвертьфинал Лиги чемпионов и хорошая подушка безопасности в лиге. Люди, возможно, захотят превратить этот спектакль или превратить его в драму, но мы должны быть одновременно счастливы и горды собой».

Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
По теме:
ГВАРДИОЛА: 7 лет подряд мы выходим в четвертьфинал. До меня в это не верили
Тренер Копенгагена: «Вы вообще не можете придраться к этому»
Марко РОЗЕ: «Это что-то экстраординарное»
Карло Анчелотти Начо Фернандес Андрей Лунин пресс-конференция Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг
Источник УЕФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Футбол | 06 марта 2024, 17:14 6
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал

Кроме «Баварии», за украинцем следит «Ньюкасл»

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06 марта 2024, 06:59 3
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки

Егор Лугачев рассказал о своем прошлом

Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг
Футбол | 07.03.2024, 02:15
Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг
Не из Мадрида. В УЕФА назвали лучшего игрока матча ЛЧ Реал – РБ Лейпциг
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Бокс | 06.03.2024, 20:15
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
ВИДЕО. Джошуа и Нганну провели дуэль взглядов после пресс-конференции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
05.03.2024, 14:35 1
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 7
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 3
Биатлон
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем