Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

«Недостаточно интенсивности, недостаточно беспокойства о том, что мы делаем неправильно. Я думаю, что здесь сыграл большую роль психологический аспект.

Мы играли с очень хорошими соперниками, но пришли сюда проти тех, которым нечего было терять. Моя команда играла так, как будто у них с самого начала были тормоза. Они играли внутри себя. Естественно, это означало, что нам пришлось страдать, но важно лишь то, что мы в четвертьфинале.

Все это может произойти в Лиге Чемпионов. Мы так играли дома против «Челси» два года назад. Разница сегодня в том, что я не верю, что мы когда-либо были близки к вылету. «РБ Лейпциг» — действительно хорошая команда, но мы прошли. У нас хорошее преимущество в лиге, поэтому, хотя мы можем быть самокритичными, я не согласен с тем, что нам нужно быть такими строгими к себе».

Капитан Реала Начо:

«Первое, что нужно сказать, это то, что мы достигли нашей цели, которая заключалась в том, чтобы пройти эту стадию. Мы все знаем, что это было не лучшее наше выступление в сезоне, но иногда нужно пережить плохую игру. «РБ Лейпциг» был великолепен.

Когда соперники играют феноменально, а ты не в лучшей форме, тебе просто нужно это признать. Но в то же время мы можем быть очень довольны тем, что добились выхода в четвертьфинал.

Сезон длинный, у нас было много важных игр, но Мадрид сейчас в хорошей позиции: снова четвертьфинал Лиги чемпионов и хорошая подушка безопасности в лиге. Люди, возможно, захотят превратить этот спектакль или превратить его в драму, но мы должны быть одновременно счастливы и горды собой».

Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1