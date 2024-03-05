Реал Мадрид

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06.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
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Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:02 | Обновлено 05 марта 2024, 23:03
58
0

Реал – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2024, 23:02 | Обновлено 05 марта 2024, 23:03
58
0
Реал – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча

В среду, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Лейпциг». Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой встрече мадридский клуб одержал минимальную победу на поле соперников. Единственный гол в начале второго тайма забил Браим Диас. Уверенную игру на «РБ Арене» в Лейпциге продемонстрировал украинец Андрей Лунин, защищавший ворота «Реала».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

«В среду мы должны показать лучшую версию себя. Противостояние еще не окончено. Говорить о сезоне пока сложно. Мы добились очень хороших результатов, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Моя команда хочет учиться, совершенствоваться и быть частью этого клуба, а это самое главное».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – РБ «Лейпциг», за которой можно следить в украинской версии сайта

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Источник Sport.ua
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