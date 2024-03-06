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Реал Мадрид
06.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 марта 2024, 00:05 |
132
0

Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 февраля в 22:00 по Киеву

06 марта 2024, 00:05 |
132
0
Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

6 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) сыграет против «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне потеряла ключевые трофеи, уступив Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов и уступив первенство в Примере Барселоне. Уже подопечные Карло Анчелотти смогли взять определенный реванш у сине-гранатовых, разгромив их в финале Суперкубка Испании. Да и в Ла Лиге уже нет особенной интриги - неожиданный преследователь, Жирона, к концу зимы сдала позиции, а кулес, да и Атлетико, не тянут. Остается Лига чемпионов, где галактикос пока что не встречались с серьезными проблемами. В группе они спокойно разобрались не только с Брагой и берлинским Унионом, но и с Наполи. Февраль принес поездку в Германию, где было непросто, но в итоге сэйвы Лунина и гол Браима Диаса принесли минимальную победу гостям.

РБ Лейпциг

Клуб бодро начинал этот сезон, несмотря на вынужденное обновление состава летом, с продажей ряда лидеров. Суперкубок Германии принес разгромную победу над Баварией. Потом была неудача в кубке, но при этом и в Лиге чемпионов немцы смогли планово выйти в плей-офф за спиной у Манчестер Сити, со 2-го места, и в Бундеслиге отметили зимние праздники на 4-й позиции. Но с января, после паузы, подопечные Марко Розе сдали позиции, и даже проигрывали трижды кряду. В итоге дортмундская Боруссия вышла вперед, и будет непросто вернуться в квартет. На этом фоне немцы показывали достойную игру дома со сливочными. Вот только Лунину не забили при неплохих моментах, а вот Гулачи не дотянулся до выстрела Диаса из-за штрафной.

Статистика личных встреч

Осенью 2022-го года клубы играли в Лиге чемпионов, но в групповом формате. Тогда команды обменялись победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у немцев нет шансов даже на ничью. Согласимся, что испанцы смотрятся солиднее и стабильнее. Ставим на то, что выиграют галактикос (коэффициент - 1,615).

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Источник Sport.ua
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