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Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
06.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 1
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 марта 2024, 00:26 |
1244
0

Реал – РБ Лейпциг – 1:1. Непростая игра для Лунина и Ко. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча в Мадриде

07 марта 2024, 00:26 |
1244
0
Реал – РБ Лейпциг – 1:1. Непростая игра для Лунина и Ко. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Реала» традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал уже девятым в старте.

Матч закончился со счётом 1:1. На 65-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед, но через три минуты счет сравнял Вилли Орбан.

Благодаря выездной победе 1:0 «Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ.

ЛЧ. 1/8 финала, 6 марта

Реал – РБ Лейпциг – 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 65 – Вилли Орбан, 68.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 65 мин

ГОЛ! 1:1. Вилли Орбан, 68 мин

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг видео голов и обзор Винисиус Жуниор Вилли Орбан
Источник Sport.ua
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