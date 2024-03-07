В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Реала» традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал уже девятым в старте.

Матч закончился со счётом 1:1. На 65-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед, но через три минуты счет сравнял Вилли Орбан.

Благодаря выездной победе 1:0 «Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ.

ЛЧ. 1/8 финала, 6 марта



Реал – РБ Лейпциг – 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 65 – Вилли Орбан, 68.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 65 мин

ГОЛ! 1:1. Вилли Орбан, 68 мин