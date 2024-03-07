Реал – РБ Лейпциг – 1:1. Непростая игра для Лунина и Ко. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты ответного матча в Мадриде
В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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В стартовом составе «Реала» традиционно вышел вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч стал уже девятым в старте.
Матч закончился со счётом 1:1. На 65-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперед, но через три минуты счет сравнял Вилли Орбан.
Благодаря выездной победе 1:0 «Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ.
ЛЧ. 1/8 финала, 6 марта
Реал – РБ Лейпциг – 1:1 (первый матч 1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 65 – Вилли Орбан, 68.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 65 мин
ГОЛ! 1:1. Вилли Орбан, 68 мин
События матча
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