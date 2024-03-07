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  4. Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лига чемпионов
07 марта 2024, 01:48 |
585
0

Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ

6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч

07 марта 2024, 01:48 |
585
0
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой анонсировал возвращение Куртуа:

«Вполне возможно, что в четвертьфинале сыграют Куртуа и Милитао. Это хорошие новости», – сказал Анчелотти.

Бельгийский голкипер порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки и не провел в сезоне-2023/24 ни одной игры. Все это время ворота «Реала» попеременно защищали украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.

Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1

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Карло Анчелотти Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов Андрей Лунин Тибо Куртуа Эдер Милитао
Источник Sport.ua
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