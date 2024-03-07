Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч
6 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 1:1 [первый поединок – 1:0].
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой анонсировал возвращение Куртуа:
«Вполне возможно, что в четвертьфинале сыграют Куртуа и Милитао. Это хорошие новости», – сказал Анчелотти.
Бельгийский голкипер порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки и не провел в сезоне-2023/24 ни одной игры. Все это время ворота «Реала» попеременно защищали украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага.
Видеообзор матча Реал Мадрид – РБ Лейпциг – 1:1
🚨🗣️ Ancelotti: “It may be that will have Courtois and Militao for the quarter finals.— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 6, 2024
That’s good news.” pic.twitter.com/kCZdXf7SUV
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