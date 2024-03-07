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  4. ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Испания
07 марта 2024, 12:04 |
4196
6

ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?

Андрей таким образом решил привлечь внимание Тони Крооса

07 марта 2024, 12:04 |
4196
6
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок, это уже девятое для него появление на поле с первых минут. Украинец в этом матче совершил три сейва и пропустил один гол.

После матча произошел забавный эпизод. Лунин никак не мог привлечь внимание полузащитника «Реала» Тони Крооса, который общался с наставником «РБ Лейпциг» Марком Розе и решил потянуть его за футболку.

Ранее сообщалось, что у Лунина и Крооса возник конфликт после первого матча в Лейпциге.

ВИДЕО. Лунин потащил за футболку легенду Реала. Что произошло?

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Тони Кроос Марко Розе Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
давайте называть вещи своими именами: этот фашиствующий подонок Лунин просто безосновательно избил пожилого уважаемого человека.
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+1
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ErichMariaШевченко
Он ещё и ударил его в спину кулаком.   Типа, хватит трепаться.  Потом позвонишь ему.)))
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+1
Alehandro
Новини, на які ми заслуговуємо...Луніну дали пораду, Лунін схопив за футболку...Вангую наступну: "Лунін дав пятюню Джуніору. Що взагалі відбувається?! Що з цього приводу думає Анчелотті? Чи ревнує Куртуа?"
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0
Mykhailo Gordienko
Лунін - ще підліток за поведінкою. Солідності та дорослості мало.  Плюс ще й виховання трохи бракує. Коли двоє спілкуються - почекай, поки вони закінчать розмову.
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0
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