ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?

В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок, это уже девятое для него появление на поле с первых минут. Украинец в этом матче совершил три сейва и пропустил один гол.

После матча произошел забавный эпизод. Лунин никак не мог привлечь внимание полузащитника «Реала» Тони Крооса, который общался с наставником «РБ Лейпциг» Марком Розе и решил потянуть его за футболку.

Ранее сообщалось, что у Лунина и Крооса возник конфликт после первого матча в Лейпциге.

ВИДЕО. Лунин потащил за футболку легенду Реала. Что произошло?

lunin pulling kroos’ shirt to get his attention im crying he’s so cute pic.twitter.com/8UCcVMWVG7