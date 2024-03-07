ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Андрей таким образом решил привлечь внимание Тони Крооса
В среду, 6 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч закончился со счётом 1:1.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе на этот поединок, это уже девятое для него появление на поле с первых минут. Украинец в этом матче совершил три сейва и пропустил один гол.
После матча произошел забавный эпизод. Лунин никак не мог привлечь внимание полузащитника «Реала» Тони Крооса, который общался с наставником «РБ Лейпциг» Марком Розе и решил потянуть его за футболку.
Ранее сообщалось, что у Лунина и Крооса возник конфликт после первого матча в Лейпциге.
ВИДЕО. Лунин потащил за футболку легенду Реала. Что произошло?
lunin pulling kroos’ shirt to get his attention im crying he’s so cute pic.twitter.com/8UCcVMWVG7— rose (@mimidynamightt) March 6, 2024
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