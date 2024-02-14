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  4. Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:50
8669
7

Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины

Украинский вратарь поспорил с Тони Кроосом

14 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:50
8669
7
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

В начале этого матча, хозяева забили гол, который отменили из-за пассивного офсайда. Однако звездный полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что, по его мнению, гол должен быть засчитан.

По информации Don Diario, такие слова одноклубника вызвали возмущение у Лунина и между игроками возник конфликт в самолете, когда команда возвращалась домой, и главному тренеру «галактикос» Карло Анчелотти пришлось успокоить возникшее напряжение между двумя игроками.

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Тони Кроос судейство Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Андрей Лунин
Источник Don Diario
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Gargantua
уверен, что "конфликт" высосан из пальца журналистами.
перекинулись парой фраз в шутку. 
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+3
Harun Bakircioğlu
Из доказательств написанного как всегда - одна бабка сказала?
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0
Serhii P.
Кроос це вже відпрацований матеріал, виглядає років на 5 старшим за свій вік, грає аналогічно.
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0
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ALKOSruLKA
Тоні звісно ж - легенда, але вже стара... Андрію можна йому і по фейсу зарядити!
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-1
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