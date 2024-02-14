Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

В начале этого матча, хозяева забили гол, который отменили из-за пассивного офсайда. Однако звездный полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что, по его мнению, гол должен быть засчитан.

По информации Don Diario, такие слова одноклубника вызвали возмущение у Лунина и между игроками возник конфликт в самолете, когда команда возвращалась домой, и главному тренеру «галактикос» Карло Анчелотти пришлось успокоить возникшее напряжение между двумя игроками.