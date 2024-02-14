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  4. Тони КРООС: «Гол в ворота Лунина должен был быть засчитан»
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 14:22 |
2584
3

Тони КРООС: «Гол в ворота Лунина должен был быть засчитан»

Хавбек «Реала» заявил, что «РБ Лейпциг» забил чистый гол

14 февраля 2024, 14:22 |
2584
3
Тони КРООС: «Гол в ворота Лунина должен был быть засчитан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (победа со счетом 1:0) заявил, что отмененный в начале матча гол в ворота Андрея Лунина следовало засчитать:

«Именно так, я думаю, что арбитр в конце концов зафиксировал офсайд у игрока, стоявшего позади Лунина, потому что формально он находился на пути вратаря. Но вратарь не дотянулся бы до того мяча при любых обстоятельствах, и поэтому, как мне кажется, гол должен был быть засчитан», – заявил Кроос после матча.

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Источник Sport.es
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Комментарии 3
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vbrjkf
Тоні, дотягнувся б воротар до того м'яча, чи ні, але є правила і їх потрібно дотримуватись. А рефері - молодець, не розгубився. 
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+2
Burevestnik
мабуть після Реалу хоче до Лейпцига        
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+2
anacreon
Це він сказав, не дивлячись на повтор? Бо там проблема в тому, що він штовхав Луніна. І не давав йому повернутися назад.
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+2
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