Тони КРООС: «Гол в ворота Лунина должен был быть засчитан»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (победа со счетом 1:0) заявил, что отмененный в начале матча гол в ворота Андрея Лунина следовало засчитать:

«Именно так, я думаю, что арбитр в конце концов зафиксировал офсайд у игрока, стоявшего позади Лунина, потому что формально он находился на пути вратаря. Но вратарь не дотянулся бы до того мяча при любых обстоятельствах, и поэтому, как мне кажется, гол должен был быть засчитан», – заявил Кроос после матча.