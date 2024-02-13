Лига чемпионов13 февраля 2024, 22:20 |
798
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ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунина в ЛЧ
13 февраля стартовал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал»
13 февраля 2024, 22:20 |
798
1
13 февраля стартовал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.
Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена».
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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал встречу с первых минут.
Уже на 2-й Беньямин Шешко поразил ворота украинца, однако гол был отменен из-за офсайда.
❗️ ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунин в ЛЧ
Правда, к рефери есть вопросы. Судя по всему, положения вне игры не было.
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Комментарии 2
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Насправді на епізод вплинув гравець РБ який відверто штовхнув у спину Луніна. Бо інакше б Андрій мав можливість перехопити навіс. Тому гол відмінили справедливо.
Тягнуть Реал і Луніна..)
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