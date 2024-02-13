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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:20 |
798
1

ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунина в ЛЧ

13 февраля стартовал поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал»

13 февраля 2024, 22:20 |
798
1
ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунина в ЛЧ
Twitter

13 февраля стартовал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал встречу с первых минут.

Уже на 2-й Беньямин Шешко поразил ворота украинца, однако гол был отменен из-за офсайда.

❗️ ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунин в ЛЧ

Правда, к рефери есть вопросы. Судя по всему, положения вне игры не было.

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РБ Лейпциг Реал Мадрид РБ Лейпциг - Реал видео голов и обзор офсайд Лига чемпионов Беньямин Шешко Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitaliy_yatsenko
Насправді на епізод вплинув гравець РБ який відверто штовхнув у спину Луніна. Бо інакше б Андрій мав можливість перехопити навіс. Тому гол відмінили справедливо.
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0
Saar
Тягнуть Реал і Луніна..)
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-1
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