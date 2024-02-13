ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунина в ЛЧ

13 февраля стартовал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

Поединок проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал встречу с первых минут.

Уже на 2-й Беньямин Шешко поразил ворота украинца, однако гол был отменен из-за офсайда.

❗️ ВИДЕО. Был ли офсайд? Рефери отменил спорный гол в ворота Лунин в ЛЧ

Правда, к рефери есть вопросы. Судя по всему, положения вне игры не было.