6 марта должен был состояться матч 36-го тура Чемпионшипа между командами «Саутгемптон» и «Престон».

Однако поединок перенесен. В день матча возле домашнего стадиона хозяев «Сент-Мерис» начался крупный пожар. Возгорание возникло в промзоне, расположенной у арены. Вся местность покрылась густым дымом, а находиться возле стадиона стало опасным для здоровья.

Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее.

«Футбольный клуб Саутгемптон с сожалением сообщает, что сегодняшний матч против Престона отложен. Решение было принято после консультации с местными властями и службами экстренной помощи после того, как сегодня утром в здании рядом со стадионом Святой Марии вспыхнул крупный пожар.

Инцидент вызвал значительные беспорядки в этом районе: дороги вокруг стадиона все еще закрыты, поскольку пожарные команды продолжают разбираться с ситуацией.

Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее, и все билеты на сегодняшний матч будут действительны для перенесенного матча», – говорится в заявлении клуба.

«Саутгемптон» находится на 4-й позиции в таблице Чемпионшипа. У команды 70 очков. «Престон» идет на 9-м месте с 53 пунктами.

ФОТО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона

ВИДЕО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона

Southampton announce that tonight's Championship match against Preston has been postponed due to a fire near St Mary's stadium. pic.twitter.com/6UzrWtqpOp