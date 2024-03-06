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Англия
06 марта 2024, 21:07 |
671
0

ВИДЕО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона

6 марта «Саутгемптон» должен был провести поединок против «Престона»

06 марта 2024, 21:07 |
671
0
ВИДЕО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта должен был состояться матч 36-го тура Чемпионшипа между командами «Саутгемптон» и «Престон».

Однако поединок перенесен. В день матча возле домашнего стадиона хозяев «Сент-Мерис» начался крупный пожар. Возгорание возникло в промзоне, расположенной у арены. Вся местность покрылась густым дымом, а находиться возле стадиона стало опасным для здоровья.

Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее.

«Футбольный клуб Саутгемптон с сожалением сообщает, что сегодняшний матч против Престона отложен. Решение было принято после консультации с местными властями и службами экстренной помощи после того, как сегодня утром в здании рядом со стадионом Святой Марии вспыхнул крупный пожар.

Инцидент вызвал значительные беспорядки в этом районе: дороги вокруг стадиона все еще закрыты, поскольку пожарные команды продолжают разбираться с ситуацией.

Игра будет перенесена на новую дату, о которой будет объявлено позднее, и все билеты на сегодняшний матч будут действительны для перенесенного матча», – говорится в заявлении клуба.

«Саутгемптон» находится на 4-й позиции в таблице Чемпионшипа. У команды 70 очков. «Престон» идет на 9-м месте с 53 пунктами.

ФОТО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона

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ВИДЕО. Матч Чемпионшипа перенесен из-за крупного пожара у стадиона

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Источник Sport.ua
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