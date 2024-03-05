Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди

5 марта состоялся матч 36-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «лисов».

Единственный гол на 13-й минуте забил легендарный 37-летний английский форвард Джейми Варди, который сыграл ключевую роль в чемпионстве команды в АПЛ 2015/16.

Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 82-й минуте вместо Кристофера Ригга.

Сейчас «Сандерленд» занимает 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. У «Лестера» первая строчка и 81 пункт.

Чемпионшип. 36-й тур. 5 марта

Сандерленд – Лестер – 0:1

Гол: Варди, 13

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