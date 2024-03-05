Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди
5 марта состоялись матчи 36-го тура Чемпионшипа
5 марта состоялся матч 36-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «лисов».
Единственный гол на 13-й минуте забил легендарный 37-летний английский форвард Джейми Варди, который сыграл ключевую роль в чемпионстве команды в АПЛ 2015/16.
Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 82-й минуте вместо Кристофера Ригга.
Сейчас «Сандерленд» занимает 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. У «Лестера» первая строчка и 81 пункт.
Чемпионшип. 36-й тур. 5 марта
Сандерленд – Лестер – 0:1
Гол: Варди, 13
Другие результаты дня:
- Блэкберн – Миллуол – 1:1
- Ковентри Сити – Ротерхэм – 5:0
- Лидс – Сток Сити – 1:0
- Халл Сити – Бирмингем – 1:1
- Шеффилд Уэнсдей – Плимут – 1:0
- Ипсвич – Бристоль Сити – 2:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
2 марта киевляне обыграли «Черноморец» со счетом 1:0
Александр Тымчик может присоединиться к Довбику и Цыганкову