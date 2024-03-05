Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди
Англия
05 марта 2024, 23:41 | Обновлено 06 марта 2024, 00:15
345
0

Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди

5 марта состоялись матчи 36-го тура Чемпионшипа

05 марта 2024, 23:41 | Обновлено 06 марта 2024, 00:15
345
0
Русин много не сыграл. Сандерленд уступил Лестеру, забил легендарный Варди
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта состоялся матч 36-го тура Чемпионшипа между командами «Сандерленд» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «лисов».

Единственный гол на 13-й минуте забил легендарный 37-летний английский форвард Джейми Варди, который сыграл ключевую роль в чемпионстве команды в АПЛ 2015/16.

Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 82-й минуте вместо Кристофера Ригга.

Сейчас «Сандерленд» занимает 10-е место в таблице Чемпионшипа с 47 очками. У «Лестера» первая строчка и 81 пункт.

Чемпионшип. 36-й тур. 5 марта

Сандерленд – Лестер – 0:1

Гол: Варди, 13

Другие результаты дня:

  • Блэкберн – Миллуол – 1:1
  • Ковентри Сити – Ротерхэм – 5:0
  • Лидс – Сток Сити – 1:0
  • Халл Сити – Бирмингем – 1:1
  • Шеффилд Уэнсдей – Плимут – 1:0
  • Ипсвич – Бристоль Сити – 2:2
По теме:
Егор ЯРМОЛЮК: «Можно сказать, что я уже привык постоянно играть в АПЛ»
Холанд высказался о своем будущем в Манчестер Сити. Покинет клуб?
Таблица АПЛ. Какие места у украинских легионеров после 27-го тура?
Сандерленд Лестер чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин Джейми Варди
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Футбол | 04 марта 2024, 22:40 3
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо

2 марта киевляне обыграли «Черноморец» со счетом 1:0

Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Футбол | 05 марта 2024, 14:44 17
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето

Александр Тымчик может присоединиться к Довбику и Цыганкову

Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Футбол | 05.03.2024, 19:34
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Футбол | 05.03.2024, 21:31
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Игрок Днепра-1 перейдет в Полесье из-за напряженных отношений с Максимовым
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Футбол | 05.03.2024, 15:42
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
04.03.2024, 13:50 290
Футбол
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 17
Футбол
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
04.03.2024, 14:52
Теннис
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
04.03.2024, 06:10 23
Теннис
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем