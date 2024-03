5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Ответный поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Мбаппе будет рвать. Названы стартовые составы на матч Реал Сосьедад – ПСЖ

Реал Сосьедад: Ремиро, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Галан, Субименди, Мерино, Беккер, Мендес, Оярсабаль, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

ПСЖ: Доннарума, Хакими, Лукас Эрнандес, Мендеш, Бералдо, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Дембеле, Мбаппе.

Главный тренер: Луис Энрике

The starting eleven for this match! 🔴🔵#RSOPSG I #UCL ✨ pic.twitter.com/mYy1v0pln6