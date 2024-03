Сыграет с Украиной? Халеп высказалась про решение CAS о сокращении дисквала

5 марта стало известно, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию звездной румынской теннисистки Симоны Халеп.

Ее дисквалифицировали за допинг в октябре 2022 года и назначили дисквалификацию от выступлений в Туре на 4 года. Однако теперь Симона уже может вернуться к выступления на профессиональном уровне.

Халеп прокомментировала успешное рассмотрение ее апелляции:

«Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур», – сказала Халеп.

Отметим, что 12-13 апреля в Omni Amelia Island Resort (Флорида, США) состоится матчевое противостояние сборных Украины и Румынии в квалификации мирового финала Кубка Билли Джин Кинг. Чисто теоретически, Халеп может попасть в заявку сборной Румынии.

Simona Halep responds to the CAS decision: “My faith in the process was tested by the scandalous accusations that were levelled against me, and by the seemingly unlimited resources that were aligned against me. I cannot wait to return to the tour.”

My mind is racing! Sadly wildcards have already been given out for Miami, so we won't see her back that soon. But she could play BJK Cup vs Ukraine for Romania in April. Which would help make her Olympic eligible! pic.twitter.com/C7nKg11KC6