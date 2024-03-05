Может вернуться уже сейчас. Дисквалификацию Халеп сократили
Апелляция румынской теннисистки была успешной
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию звездной румынской теннисистки Симоны Халеп. Срок ее дисквалификации за допинг сокращен с четырех лет до 9 месяцев.
Отстранение Халеп вступили в силу октябре 2022 года, поэтому экс-первая ракетка мира может вернуться в игру прямой сейчас: срок дисквалификации истек 23 июля 2023 года.
Напомним, в организме Халеп было обнаружено запрещенное вещество роксадустат. Халеп принимала пищевую добавку компании Quantum Nutrition, в состав которой входило данное вещество, хотя информация об этом не указана на этикетке. В феврале Халеп подала на компанию 10-миллионный иск.
IT IS OFFICIAL! SIMONA HALEP'S SUSPENSION HAS BEEN REDUCED TO ONLY 9 MONTHS!— Romanian Tennis (@WTARomania) March 5, 2024
She won her appeal and her suspension officially ended July 23, 2023 with this successful appeal. pic.twitter.com/LOogaJzsPI
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