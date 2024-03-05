Может вернуться уже сейчас. Дисквалификацию Халеп сократили

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию звездной румынской теннисистки Симоны Халеп. Срок ее дисквалификации за допинг сокращен с четырех лет до 9 месяцев.

Отстранение Халеп вступили в силу октябре 2022 года, поэтому экс-первая ракетка мира может вернуться в игру прямой сейчас: срок дисквалификации истек 23 июля 2023 года.

Напомним, в организме Халеп было обнаружено запрещенное вещество роксадустат. Халеп принимала пищевую добавку компании Quantum Nutrition, в состав которой входило данное вещество, хотя информация об этом не указана на этикетке. В феврале Халеп подала на компанию 10-миллионный иск.