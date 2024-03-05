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  4. Может вернуться уже сейчас. Дисквалификацию Халеп сократили
WTA
05 марта 2024, 17:57 |
192
1

Может вернуться уже сейчас. Дисквалификацию Халеп сократили

Апелляция румынской теннисистки была успешной

05 марта 2024, 17:57 |
192
1
Может вернуться уже сейчас. Дисквалификацию Халеп сократили
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию звездной румынской теннисистки Симоны Халеп. Срок ее дисквалификации за допинг сокращен с четырех лет до 9 месяцев.

Отстранение Халеп вступили в силу октябре 2022 года, поэтому экс-первая ракетка мира может вернуться в игру прямой сейчас: срок дисквалификации истек 23 июля 2023 года.

Напомним, в организме Халеп было обнаружено запрещенное вещество роксадустат. Халеп принимала пищевую добавку компании Quantum Nutrition, в состав которой входило данное вещество, хотя информация об этом не указана на этикетке. В феврале Халеп подала на компанию 10-миллионный иск.

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Симона Халеп допинг дисквалификация апелляция Спортивный арбитражный суд
Источник Спортивный арбитражный суд
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Sinichkin
Класно, Сімоні пора на корт і показувати свою гру. З поверненням і удачі тобі!!!
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