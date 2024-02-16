Халеп требует возмещения $10 млн ущерба от производителя биодобавок

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп подала в суд на канадскую компанию, которая произвела пищевую добавку, из-за которой, по мнению румынки, она получила четырехлетний бан за употребление допинга.

Халеп требует от компании Quantum Nutrition, которая работает под названием Schinoussa Superfoods, более 10 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба после того, как на Открытом чемпионате США 2022 года в ее пробе был обнаружен роксадустат – препарат, который часто используют люди, страдающие анемией.

Роксадустат входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства, поскольку он может повышать гемоглобин и производство красных кровяных телец, что способствует повышению выносливости.

32-летняя румынка Халеп заявила, что употребляла добавки Schinoussa во время турнира 2022 года во Флашинг-Мидоуз. В добавке Keto MCT, который она принимала, был обнаружен роксадустат, информация о котором не была указана на этикетке.

Двукратная чемпионка турниров Grand Slam заявила, что никогда не употребляла запрещенных веществ, а халатность компании Quantum и ложные заявления о том, что ее добавки являются легальными, нанесли вред ее карьере и привели к унижению.

Халеп также требует возмещения морального ущерба. В октябре прошлого года основатель Quantum Nutrition заявил канадской газете The Globe and Mail, что Халеп ищет козла отпущения.

На прошлой неделе Халеп подала апелляцию на решение Tennis Integrity Agency tribunal о ее дисквалификации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария).