Астон Вилла на 89-й вырвала победу у аутсайдера в матче с 5 голами
«Вилланы» обыграли «Лутон Таун» 3:2 в 27-м туре АПЛ
2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вилланов».
Дубль в первом тайме оформил Олли Уоткинс (24, 38), что позволило гостям уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.
Во второй 45-минутке Тахит Чонг (66) и Карлтон Моррис (72) отличились за хозяев и сравняли счет.
Победу для подопечных Унаи Эмери на 89-й вырвал Люка Динь.
Сейчас «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии с 55 очками. У «Лутон Таун» 20 пунктов и 18-я строчка.
Ранее 2 марта состоялись еще 6 поединков 27-го тура АПЛ.
АПЛ. 27-й тур. 2 марта
Лутон Таун – Астон Вилла – 2:3
Голы: Чонг, 66, Моррис, 72 – Уоткинс, 24, 38, Динь, 89
Defeat for the Town. pic.twitter.com/w5rRr4MRv8— Luton Town FC (@LutonTown) March 2, 2024
ANOTHER ONE. UP THE VILLA! 😍 pic.twitter.com/wiDjGNVrSC— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 2, 2024
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