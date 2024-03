Астон Вилла на 89-й вырвала победу у аутсайдера в матче с 5 голами

2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вилланов».

Дубль в первом тайме оформил Олли Уоткинс (24, 38), что позволило гостям уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Во второй 45-минутке Тахит Чонг (66) и Карлтон Моррис (72) отличились за хозяев и сравняли счет.

Победу для подопечных Унаи Эмери на 89-й вырвал Люка Динь.

Сейчас «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице чемпионата Англии с 55 очками. У «Лутон Таун» 20 пунктов и 18-я строчка.

Ранее 2 марта состоялись еще 6 поединков 27-го тура АПЛ.

АПЛ. 27-й тур. 2 марта

Лутон Таун – Астон Вилла – 2:3

Голы: Чонг, 66, Моррис, 72 – Уоткинс, 24, 38, Динь, 89

