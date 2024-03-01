Напряженная борьба за титул. Как выглядит таблица чемпионата Шотландии?
«Глазго Рейнджерс» и «Селтик» занимают первые две строчки с 70 и 68 очками соответственно
В чемпионате Шотландии 2023/24 команды провели 28 туров из 33, после которых будут определены 6 клубов, вышедших в плей-офф первенства.
Лидером является «Глазго Рейнджерс», у которого 70 очков из 84 возможных. У «светло-синих» винстрик из 9 поединков.
Ближайшим преследователем является «Селтик», в активе которого 68 пунктов. Топ-3 замыкает «Хартс» (52).
Эти 3 коллектива гарантировали себе участие в плей-офф Премьершипа 2023/24 и 100% останутся в высшем дивизионе Шотландии в следующей кампании.
Пока что в круговой мини-турнир, который определит итоговые места первой шестерки, попадают: «Килмарнок» (40), «Сент-Миррен» (39) и «Данди» (32).
С 7-го по 12-е место команды идут в следующем порядке: «Хиберниан» (31), «Мотеруэлл» (29), «Абердин» (27), «Сент-Джонстон» (27), «Росс Каунти» (23) и «Ливингстон» (16).
Клубы, которые займут места с 7-го по 12-е, сыграют в Группе понижения. 4 команды сохранят прописку, предпоследняя отправится в плей-офф, где встретится с одной из трех лучших команд второго по силе дивизиона Шотландии (Чемпионшипа), а коллектив, занявший 12-ю строчку, понизится в классе напрямую.
Что касается первой шестерки, то клубы проведут круговой турнир из дополнительных 5 туров (как и в Группе понижения). Очки, которые команды наберут за 33 тура, у них сохранятся и будут прибавляться по мере их получения с 34-го по 38-й тур.
Действующим чемпионом Шотландии является «Селтик», вторую строчку в прошлом сезоне занял «Рейнджерс», а третью – «Абердин».
Отметим, что в составе «Хиберниана» выступает 21-летний украинский полузащитник Максим Кучерявый. На его счету 24 матча в текущей кампании, 2 забитых гола и 4 желтые карточки.
Следующий (29-й) тур в Шотландии состоится со 2-3 марта. Центральным поединком будет встреча третьей и второй команды: «Хартс» vs «Селтик».
Чемпионат Шотландии 2023/24. 29-й тур. 2-3 марта
- Данди – Килмарнок
- Хиберниан – Росс Каунти
- Глазго Рейнджерс – Мотеруэлл
- Сент-Джонстон – Ливингстон
- Сент-Миррен – Абердин
- Хартс – Селтик
Таблица чемпионата Шотландии 2023/24 после 28-го тура
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