Гол Цыганкова против Райо Вальекано стал знаковым в истории Жироны

26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Пресс-служба «Жироны» сообщила, что гол Цыганкова стал знаковым для клуба, ведь украинец забил 200-й гол каталонцев в Ла Лиге.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирных 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

❤️‍🔥 𝟐𝟎𝟎 𝐆𝐎𝐋𝐒 𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀 ⚽️



🇺🇾 50 - Stuani vs @UDLP_Oficial (T. 17-18)

🤟 100 - Riquelme vs @U_D_Almeria (T. 22-23)

🇻🇪 150 - Yangel vs @SevillaFC (T. 23-24)

🇺🇦 200 - Tsygankov vs @RayoVallecano (T. 23-24) pic.twitter.com/QgLJ2APBNf