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  4. Гол Цыганкова против Райо Вальекано стал знаковым в истории Жироны
Испания
29 февраля 2024, 00:12 |
943
0

Гол Цыганкова против Райо Вальекано стал знаковым в истории Жироны

Украинский хавбек забил 200-й гол каталонского клуба в Ла Лиге

29 февраля 2024, 00:12 |
943
0
Гол Цыганкова против Райо Вальекано стал знаковым в истории Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Пресс-служба «Жироны» сообщила, что гол Цыганкова стал знаковым для клуба, ведь украинец забил 200-й гол каталонцев в Ла Лиге.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирных 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

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Райо Вальекано Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков статистика
Источник Sport.ua
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