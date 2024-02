Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Борнмут – Лестер

Сегодня, 27 февраля, «Борнмут» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Англии примет «Лестер». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка поединок будут переигрывать.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Треверс, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт, Биллинг, Синистерра, Уаттара, Унал.

«Лестер»: Столярчик, Чаудри, Коади, Вестегард, Дойл, Прат, Райхи, Юнус, Олбрайтон, Маркаль, Каннон.

