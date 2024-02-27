Сыграет ли Забарный? Стали известны составы на матч Борнмут – Лестер
Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется в 21:30
Сегодня, 27 февраля, «Борнмут» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Англии примет «Лестер». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка поединок будут переигрывать.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Борнмут»: Треверс, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт, Биллинг, Синистерра, Уаттара, Унал.
«Лестер»: Столярчик, Чаудри, Коади, Вестегард, Дойл, Прат, Райхи, Юнус, Олбрайтон, Маркаль, Каннон.
A full debut for Enes Ünal 🙌— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 27, 2024
Our team to face Leicester City 👇 pic.twitter.com/SwHS3XttDJ
Tonight's @EmiratesFACup XI 📝#BOULEI pic.twitter.com/JI5LMZA6dp— Leicester City (@LCFC) February 27, 2024
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