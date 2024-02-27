Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ювентус хочет пригласить в клуб бывшего тренера Реала
Италия
27 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:57
303
0

Источник: Ювентус хочет пригласить в клуб бывшего тренера Реала

«Зебры» планируют провести переговоры с Зинедином Зидана

27 февраля 2024, 19:52 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:57
303
0
Источник: Ювентус хочет пригласить в клуб бывшего тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Туринский «Ювентус» в марте 2024 года планирует провести переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом, сообщает журналист ESPN Экрем Конур со ссылкой на Forza Juve.

Источник отмечает, что клубы Бундеслиги, Саудовской Аравии, Английской Премьер-лиги и Лиги 1 также заинтересованы в услугах бывшего коуча мадридского «Реала».

Сейчас 51-летний Зинедин Зидан находится в статусе безработного. Его последним местом работы был «Реал», но он покинул клуб в июне 2021 года. Наибольшим достижением в тренерском активе Зидана считаются победы в трех розыгрышах Лиги чемпионов подряд (сезоны 2015/16, 2016/17 и 2017/18).

«Ювентус» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 26 матчах чемпионата Италии.

По теме:
Новый босс Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб возглавил Зидан
В Баварии озвучили требования для нового главного тренера
Пиоли нужно выполнить три задачи, чтобы остаться в Милане
Зинедин Зидан Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Экрем Конур
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга
Футбол | 27 февраля 2024, 19:19 2
Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга
Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга

Полузащитник «Шахтера» является одним из лучших молодых игроков Европы по количеству умных передач

Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Футбол | 27 февраля 2024, 06:43 8
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера

Украинский страж ворот провел девятый сухой матч в сезоне

У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Футбол | 27.02.2024, 00:33
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Футбол | 27.02.2024, 13:17
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Футбол | 27.02.2024, 14:35
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем