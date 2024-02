Источник: Ювентус хочет пригласить в клуб бывшего тренера Реала

Туринский «Ювентус» в марте 2024 года планирует провести переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом, сообщает журналист ESPN Экрем Конур со ссылкой на Forza Juve.

Источник отмечает, что клубы Бундеслиги, Саудовской Аравии, Английской Премьер-лиги и Лиги 1 также заинтересованы в услугах бывшего коуча мадридского «Реала».

Сейчас 51-летний Зинедин Зидан находится в статусе безработного. Его последним местом работы был «Реал», но он покинул клуб в июне 2021 года. Наибольшим достижением в тренерском активе Зидана считаются победы в трех розыгрышах Лиги чемпионов подряд (сезоны 2015/16, 2016/17 и 2017/18).

«Ювентус» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 26 матчах чемпионата Италии.

