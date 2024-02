Бензема не забил пенальти. Аль-Иттихад совершил победный камбэк

26 февраля состоялись два матча 21-го тура Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад совершил победный камбэк в матче с клубом Аль-Вахда (2:1). В первом тайме звездный форвард Карим Бензема не реализовал пенальти.

Уступая 0:1, хозяева поля забили два гола в концовке матча. Дубль оформил Абдерразак Хамдалла, причем в победном голе на 90+4 минуте ему ассист сделал именно Карим Бензема.

Аль-Хиляль одержал очередную победу, выиграв в гостях у команды Аль-Иттифак (2:0).

Лидеры: Аль-Хиляль (59 очков), Аль-Наср (52), Аль-Ахли (43), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (37).

Чемпионат Саудовской Аравии

21-й тур, 26 февраля

Аль-Иттифак – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Милинкович-Савич, 39, Аль-Давсари, 45+5

Аль-Иттихад – Аль-Вахда – 2:1

Голы: Хамдалла, 84 (пен), 90+4 – Игало, 35

Незабитый пенальти: Бензема, 45+11

Турнирная таблица

Something is wrong with Benzema



He scored an own goal last match and missed a penalty today 😭pic.twitter.com/vmbmtCGKiv