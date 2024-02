Зубастик – фейковый Ronaldo? Криштиану забил 414 голов после 30 лет

25 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу всемирного клуба.

Счет в поединке на 21-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Для Криштиану это 28-й гол в сезоне, 877-й в карьере и 414-й после 30 лет.

414 мячей столько же и у «тезки» КриРо – легендарного бразильца Роналдо. Однако не после 30 лет, а за карьеру...

Пользователи в Twitter окрестили «Зубастика» фейковым Ronaldo. К слову, у не менее легендарного Тьерри Анри 413 забитых мячей за карьеру.

Видео гола Роналду и обзор матча Аль-Шабаб – Аль-Наср

🚨 Cristiano Ronaldo has now MORE goals since turning 30 years old than Thierry Henry has in his WHOLE CAREER. 🤯 pic.twitter.com/X1VX2xUvYc