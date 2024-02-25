ВИДЕО. Аль-Наср с пенальти Роналду и дублем Талиски выиграл матч с 5 голами

25 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу всемирного клуба.

Счет в поединке на 21-й минуте открыл звездный португальский форвард Криштиану Роналду. У гостей также дублем во второй 45-минутке отметился Андерсон Талиска (46, 86).

У хозяева забитыми голами отличились Янник Карраско (45+8, пен.) и Карлос Жуниор (67). На 90+12-й у хозяев удалили Абдуллу Радифа.

Сейчас «Аль-Наср» с КриРо занимает второе место в таблице чемпионата с 52 очками. У лидера «Аль-Хиляля» 56 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.

В еще одном матче 21-го тура 25 февраля «Аль-Фейха» обыграл «Абху» 3:2.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 21-й тур. 25 февраля

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:3

Голы: Карраско, 45+8 (пен.), Карлос Жуниор, 67 – Роналду, 21 (пен.), Талиска, 46, 86

Удаление: Радиф, 90+12

Аль-Фейха – Абха – 3:2

Голы: Сабири, 45+1, Сакала, 70, 89 – Крыховьяк, 29, Абду, 90+6

Удаление: Аль-Шувайш, 4

Видео голов и обзор матча: