ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии
Орест Лебеденко отличился за Визелу в поединке с Эшторилом
25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Визела» и «Эшторил». Игра завершилась со счетом 3:3.
В первом тайме хозяева забили дважды. Дубль на счету Сэмюэля Эссенде. Во второй 45-минутке гости оформили 3 мяча (Маркес, 83, Винисиус Заночело, 85, Гитан, 90+3) и были близки к победе.
Однако украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко сумел отличиться за команду на 90+6-й и вырвал ничью.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лебеденко оценку в 7.6 баллов.
Сейчас «Визела» занимает последнее 18-е место в таблице чемпионата с 17 очками. У «Эшторила» 22 пункта и 15-я строчка.
ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии
Оценки WhoScored за матч Визела – Эшторил
Final do encontro.#FCVizela #HonrarARainha #FCVEPF pic.twitter.com/c55ZDVuqKR— fcvizela (@FCVizelaOficial) February 25, 2024
Termina a partida no Estádio FC Vizela 🏟️⚽— Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) February 25, 2024
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The match ends at the Estádio Estádio FC Vizela 🏟️⚽#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/zPUNaa2zRW
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