25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Визела» и «Эшторил». Игра завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме хозяева забили дважды. Дубль на счету Сэмюэля Эссенде. Во второй 45-минутке гости оформили 3 мяча (Маркес, 83, Винисиус Заночело, 85, Гитан, 90+3) и были близки к победе.

Однако украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко сумел отличиться за команду на 90+6-й и вырвал ничью.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лебеденко оценку в 7.6 баллов.

Сейчас «Визела» занимает последнее 18-е место в таблице чемпионата с 17 очками. У «Эшторила» 22 пункта и 15-я строчка.

ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии

Оценки WhoScored за матч Визела – Эшторил

Termina a partida no Estádio FC Vizela 🏟️⚽



—



The match ends at the Estádio Estádio FC Vizela 🏟️⚽#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/zPUNaa2zRW