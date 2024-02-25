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Португалия
25 февраля 2024, 20:06 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:24
1630
0

ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии

Орест Лебеденко отличился за Визелу в поединке с Эшторилом

25 февраля 2024, 20:06 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:24
1630
0
ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

25 февраля состоялся матч 23-го тура чемпионата Португалии между командами «Визела» и «Эшторил». Игра завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме хозяева забили дважды. Дубль на счету Сэмюэля Эссенде. Во второй 45-минутке гости оформили 3 мяча (Маркес, 83, Винисиус Заночело, 85, Гитан, 90+3) и были близки к победе.

Однако украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко сумел отличиться за команду на 90+6-й и вырвал ничью.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Лебеденко оценку в 7.6 баллов.

Сейчас «Визела» занимает последнее 18-е место в таблице чемпионата с 17 очками. У «Эшторила» 22 пункта и 15-я строчка.

ВИДЕО. Украинец вырвал ничью на 90+6-й минуте для аутсайдера в Португалии

Оценки WhoScored за матч Визела – Эшторил

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Источник Sport.ua
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