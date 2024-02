Футболистка сборной экзотической страны умерла от малярии

Футболистка женской сборной Замбии Норин Бетани умерла от малярии.

Об этом сообщает Федерация футбола Замбии. 24-летняя футболистка была вызвана в ряды национальной команды на матчи квалификации к Олимпийским играм 2024 против Ганы. Однако, девушка заболела в начале этой недели и в среду, 21 февраля, умерла.

Сейчас будет решаться судьба двух матчей квалификации на Олимпиаду-2024. Первая игра должна пройти в пятницу, 23 февраля, второй матч в среду, 28 февраля.

Ранее стало известно о смерти легендарного Андреаса Бреме, который скончался в возрасте 63 лет.

The Zambian Women's national team came together to pay their respects to 24-year-old striker Norin Betani who passed away today, reportedly after she contracted malaria.



The Copper Queens face Ghana on Friday in a crucial Olympics Qualifier. ❤️

pic.twitter.com/cjP4BMiViG