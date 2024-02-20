Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер

Сегодня, 20 февраля 2024 года, умер бывший игрок «Кайзерслаутерна», «Баварии», «Интера» и национальной сборной Германии по футболу Андреас Бреме.

Причины смерти пока неизвестны.

Андреас Бреме провел 86 матчей за сборную Германии и забил 8 голов. Самый памятный момент в его карьере случился в финале Чемпионата мира 1990 года, где он забил победный гол в ворота сборной Аргентины, реализовав пенальти на 85-й минуте матча.

За карьеру Бреме успел поиграть за такие европейские гранды, как «Бавария» и «Интер», в составе которых по одному разу выигрывал чемпионат Германии и Италии.

Недавно из жизни ушел еще один легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. На момент смерти ему было 78 лет.