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Германия
20 февраля 2024, 11:21 | Обновлено 20 февраля 2024, 11:43
1244
0

Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер

Андреасу Бреме было 63 года

20 февраля 2024, 11:21 | Обновлено 20 февраля 2024, 11:43
1244
0
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Бреме

Сегодня, 20 февраля 2024 года, умер бывший игрок «Кайзерслаутерна», «Баварии», «Интера» и национальной сборной Германии по футболу Андреас Бреме.

Причины смерти пока неизвестны.

Андреас Бреме провел 86 матчей за сборную Германии и забил 8 голов. Самый памятный момент в его карьере случился в финале Чемпионата мира 1990 года, где он забил победный гол в ворота сборной Аргентины, реализовав пенальти на 85-й минуте матча.

За карьеру Бреме успел поиграть за такие европейские гранды, как «Бавария» и «Интер», в составе которых по одному разу выигрывал чемпионат Германии и Италии.

Недавно из жизни ушел еще один легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. На момент смерти ему было 78 лет.

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ЧМ-1990 по футболу Андреас Бреме Кайзерслаутерн Бавария Интер Милан сборная Германии по футболу смерть
Источник ФК Бавария
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