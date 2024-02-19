ВБА подписал экс-игрока сборной Франции
Янн Мвила продолжит карьеру в Англии
Клуб английского Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» официально сообщил о подписании на правах свободного агента 33-летнего французского полузащитника Янна Мвила. Контракт рассчитан лишь до конца текущего сезона.
В составе «ВБА» Мвила будет выступать под 22-м номером. Предыдущим клубом Мвила был «Олимпиакос», который он покинул летом прошлого года.
Также выступал за «Ренн», «рубин», «Интер», «Сандерленд» и «Сент-Этьенн». В 2010 – 2012 годах Мвила провел 22 матча и забил 2 гол за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012.
We're delighted to announce the signing of Yann M'Vila on a short-term deal until the end of the season! ✍️— West Bromwich Albion (@WBA) February 19, 2024
Welcome to the Albion, Yann! 🇫🇷
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