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Чемпионшип
19 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:13
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0

ВБА подписал экс-игрока сборной Франции

Янн Мвила продолжит карьеру в Англии

19 февраля 2024, 18:23 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:13
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0
ВБА подписал экс-игрока сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Янн Мвила

Клуб английского Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» официально сообщил о подписании на правах свободного агента 33-летнего французского полузащитника Янна Мвила. Контракт рассчитан лишь до конца текущего сезона.

В составе «ВБА» Мвила будет выступать под 22-м номером. Предыдущим клубом Мвила был «Олимпиакос», который он покинул летом прошлого года.

Также выступал за «Ренн», «рубин», «Интер», «Сандерленд» и «Сент-Этьенн». В 2010 – 2012 годах Мвила провел 22 матча и забил 2 гол за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012.

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Источник ФК Вест Бромвич
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