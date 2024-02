Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Ранее подобное в Лиге чемпионов в футболке мадридского клуба удавалось только Тибо Куртуа, который совершил также 9 сейвов в финале ЛЧ против «Ливерпуля» в 2022 году и помог королевскому клубу выиграть трофей.

🤯 The most saves in one match with Real Madrid in the Champions League:



🇧🇪 9 saves - Thibaut Courtois Vs. Liverpool in in the Champions League final



🇺🇦 9 saves - Andriy Lunin Vs. Leipzig today. pic.twitter.com/OFSczMAJqz